Неожиданный рост скорости солнечного ветра зафиксировали учёные

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии сообщали, что на этой неделе основным источником солнечной активности станет корональная дыра, при этом вспышечная активность заметно снижается. По данным специалистов, Солнце входит в двухнедельный период относительного покоя: количество вспышек за последние дни резко сократилось, а к середине недели активность, как ожидается, практически сойдёт на нет, в том числе и на обратной стороне Солнца.