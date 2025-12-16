Ричмонд
Неожиданный рост скорости солнечного ветра зафиксировали учёные

Учёные зафиксировали быстрый и отчасти неожиданный рост скорости солнечного ветра из-за влияния крупной корональной дыры.

Источник: Аргументы и факты

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали довольно быстрый и отчасти неожиданный рост скорости солнечного ветра. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале лаборатории.

По словам учёных, причина происходящего в целом понятна: несколько дней назад в зону воздействия на Землю вошла крупная корональная дыра. При этом специалисты отмечают, что ожидали пика скорости солнечного ветра несколько позже. Сейчас нет оснований утверждать, что максимальные значения уже достигнуты, и рост может продолжиться.

Прогноз магнитных бурь пока остаётся прежним — пик геомагнитных возмущений ожидается в ночь со среды на четверг. Однако в лаборатории не исключают, что при дальнейшем увеличении скорости солнечного ветра сроки могут сместиться. Теоретически текущая ситуация уже позволяет формирование интенсивной зоны северных сияний, однако реальных признаков активности полярного овала и роста геомагнитных индексов пока не зафиксировано.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии сообщали, что на этой неделе основным источником солнечной активности станет корональная дыра, при этом вспышечная активность заметно снижается. По данным специалистов, Солнце входит в двухнедельный период относительного покоя: количество вспышек за последние дни резко сократилось, а к середине недели активность, как ожидается, практически сойдёт на нет, в том числе и на обратной стороне Солнца.