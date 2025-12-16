В РФ создали станцию для мониторинга радиации у затопленной подлодки К-27

Атомная подводная лодка (АПЛ) К-27 — единственная в истории атомная подводная лодка, использовавшая жидкий металл в качестве теплоносителя в ядерных реакторах. В 1962 году была спущена на воду, 24 мая 1968 года на ней произошла радиационная авария, в результате которой облучились 20 моряков, из них 17 погибли. В 1981 году К-27 была затоплена в заливе Степового Карского моря, а ее реакторы — залиты специальным консервантом.