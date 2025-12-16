Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове Росгвардии передали участок земельный под общежитие рядом с управлением

В Ростове землю площадью 916 квадратных метров на улице Козлова отведут для командного состава Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове передали земельный участок под строительство общежития Росгвардии. Об этом сообщили на четвертом заседании Ростовской-на-Дону городской думы во вторник, 16 декабря.

Депутаты одобрили передачу территории в федеральную собственность. Площадь участка составляет 916 квадратных метров. Решение было принято после изучения всех необходимых документов.

— Весь перечень необходимых для этого документов был получен и изучен депутатами, — заявила председатель городской думы Лидия Новосельцева.

Уточняется, что земельный участок находится по адресу: улица Козлова, 63А. Он расположен в непосредственной близости от управления Южного округа войск национальной гвардии РФ. Это сделано для удобного размещения командного состава.

Инициаторами передачи выступили департамент строительства Росгвардии и войсковая часть 7405. Участок имеет целевое назначение «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием под общежития.

Ранее на этом месте стоял многоквартирный дом. Он был признан аварийным еще в 2007 году и окончательно снесен в 2024 году. Теперь освободившуюся территорию займет новое служебное общежитие.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Читайте также.

В гордуме Ростова создали комиссию, чтобы исправить герб города образца 1996 года.