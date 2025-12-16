В НСПК предсказали исчезновение возможности контактной оплаты картами «Мир»

Сейчас в России заметно уменьшение доли контактных платежей, совершаемых картой «Мир». Держатели карт используют чип для вставки в терминал менее чем в 1,5 процента случаев. Об этом во вторник, 16 декабря, заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бобров.
Он рассказал, что компания проектирует архитектуру платежной системы на будущие десятилетия. Отвечая на запросы рынка, в НСПК готовы рассмотреть отказ от контактного интерфейса. По его словам, использование такого метода считывания карты для операций в системе «Мир» неуклонно сокращается. Количество таких платежей к 2031 году, как ожидают в НСПК, станет совсем незначительным.
— Доля бесконтактных транзакций достигла 98,5 процента, оставляя лишь незначительную часть для операций с использованием контактного чипа, — передает слова Боброва ТАСС.
