Дмитрий Песков заявил, что участие европейцев в урегулировании ничего хорошего не сулит.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков негативно оценил перспективы участия европейских стран в обсуждении урегулирования на Украине. По его словам, такое участие не сулит переговорному процессу ничего хорошего.
«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает РИА Новости. Данное заявление было сделано на фоне активизации дипломатических усилий ряда европейских столиц.
Таким образом, в Кремле дали понять, что не рассматривают европейских посредников как продуктивных участников процесса. Позиция Москвы указывает на предпочтение прямого диалога или иных форматов переговоров.