Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле негативно отнеслись к участию Европы в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков негативно оценил перспективы участия европейских стран в обсуждении урегулирования на Украине. По его словам, такое участие не сулит переговорному процессу ничего хорошего.

Дмитрий Песков заявил, что участие европейцев в урегулировании ничего хорошего не сулит.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков негативно оценил перспективы участия европейских стран в обсуждении урегулирования на Украине. По его словам, такое участие не сулит переговорному процессу ничего хорошего.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Его слова передает РИА Новости. Данное заявление было сделано на фоне активизации дипломатических усилий ряда европейских столиц.

Таким образом, в Кремле дали понять, что не рассматривают европейских посредников как продуктивных участников процесса. Позиция Москвы указывает на предпочтение прямого диалога или иных форматов переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше