Для экс-замглавкома Росгвардии запрошен срок по делу о мошенничестве

Сумма ущерба в деле о махинациях с обмундированием снизилась до 256 млн.
Гособвинение запросило 8,5 лет колонии для бывшего замглавы Росгвардии Сергея Милейко по делу о махинациях с обмундированием. Об этом сообщает данные суда.
«Сговор поставщиков не доказан, а все дело строится исключительно на явке с повинной Сергея Милейко», — настаивает защита предпринимателя Игоря Шальнова. Его слова передает «Коммерсантъ».
Для самого предпринимателя Игоря Шальнова, чья фирма поставляла вещевое довольствие, государственный обвинитель просит восемь лет лишения свободы. При этом от первоначальных 22 эпизодов дела прокурор отказался 11, что сократило предполагаемый ущерб с 400 до 256 миллионов рублей.
Сам Сергей Милейко, уже отбывающий срок за мошенничество, ранее написал явку с повинной, но в суде от своих показаний отказался. Он заявил, что признание дал под давлением следствия.