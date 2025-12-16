Для экс-замглавкома Росгвардии запрошен срок по делу о мошенничестве

Для самого предпринимателя Игоря Шальнова, чья фирма поставляла вещевое довольствие, государственный обвинитель просит восемь лет лишения свободы. При этом от первоначальных 22 эпизодов дела прокурор отказался 11, что сократило предполагаемый ущерб с 400 до 256 миллионов рублей.