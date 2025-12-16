Верховный суд вынес решение по делу Долиной: кому досталась квартира, а кому — деньги

Долина не понимала, что она действительно продает квартиру, сказала ее адвокат Две экспертизы по уголовному делу подтвердили, что Долина находилась в заблуждении, заявила адвокат певицы Полина Лурье попросила высшую судебную инстанцию признать законной сделку купли-продажи квартиры в Хамовниках Он рассматривал жалобу Лурье, оспаривающей решение по сделке с квартирой Долиной Суд зачитал материалы дела и отметил, что 70 из 112 миллионов рублей точно поступали на счет певицы Заседание Верховного суда прошло 16 декабря 2025 года Верховный суд сохранил право проживания Долиной в спорной квартире до решения суда второй инстанции Проданная Долиной под влиянием мошенников квартира не является ее единственным жильем, заявила адвокат Лурье — Свириденко (на фото) Адвокат певицы (слева) потребовала закрыть основную часть процесса по жалобе из-за ее медицинских экспертиз. Суд отклонил просьбу Сама Долина не пришла на заседание Верховного суда Прокурор попросил взыскать с Долиной в пользу Лурье 112 миллионов рублей, которые та получила за квартиру.