Верховный суд вынес решение по делу Долиной: кому досталась квартира, а кому — деньги

Долина не явилась на заседание Верховного суда.
Долгое разбирательство по делу о квартире российской певицы Ларисы Долиной завершилось — Верховный суд вынес свое решение. Согласно нему, право собственности квартирой остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Нижестоящая инстанция вскоре рассмотрит иск о принудительном выселении артистки.
Долина не явилась на заседание. Ее защита повторила тезисы о том, что певица совершила сделку под влиянием мошенников, а покупательница сама должна была догадаться о мошенничестве. А защита Лурье впервые раскрыла подробности о том, как проходила сделка. Подробнее о ходе судебного разбирательства и о всего дела с квартирой Долиной — в материале URA.RU.
Решение по делу о квартире Долиной.
Лурье получила право собственности над купленной квартирой.
Верховный суд признал право собственности над квартирой Долиной за покупателем, то есть за Полиной Лурье согласно решению по ее жалобе. Предыдущие решения по делу о квартире Долиной, которая продала жилье якобы под влиянием мошенников, были отменены Верховным судом. Как отмечают журналисты покупательница заметно нервничала перед оглашением решения, но после него эмоционально обнялась со своим адвокатом.
«Нам было трудно. Это долго было и нервно, но мы верили, что неправильные, неправосудные решения были вынесены. Мы верили в победу. В том числе благодаря гражданам, которые нас поддерживали, и журналистам. Теперь у Полины есть дом», — сказала адвокат Лурье — Светлана Свириденко. Ее слова передает корреспондент URA.RU с места событий.
Что будет дальше.
Дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции — Судебную коллегию по гражданским делам Московского городского суда. Верховный суд определил нижестоящей инстанции рассмотреть иск о принудительном выселении Долиной в ближайшие сроки. Решение вступает в силу немедленно. Также суд сохранил право проживания певицы в спорном жилье, пока суд второй инстанции не вынесет дальнейшего решения.
Как проходил суд.
Лариса Долина на заседание не явилась, ее интересы представляла адвокат Мария Пухова. Полина Лурье присутствовала лично вместе со своим защитником Светланой Свириденко. В ходе заседания рассматривалась ее жалобу, которая оспаривала решение по сделке с квартирой певицы.
Позиция Лурье.
В ходе процесса Лурье впервые дала подробные показания об обстоятельствах сделки, состоявшейся в июне 2024 года. Она заявила, что покупала пятикомнатную квартиру в Ксеньинском переулке исключительно для собственного проживания с двумя детьми, а не для инвестиций.
«Она [Долина] очень подробно все показывала, рассказывала. Очень доброжелательная», — сообщила Лурье суду. Она добавила, что певица лично проводила для нее просмотр квартиры.
Лурье сообщила, что пока вопрос с квартирой не решен, она вместе с детьми вынуждена жить с бывшим мужем.
По словам покупательницы, Долина объяснила продажу желанием приобрести жилье большей площади. Стоимость в 112 млн рублей Лурье охарактеризовала как рыночную, отметив, что ей удалось договориться о снижении цены из-за отсутствия в доме машиноместа и детской площадки, а также из-за необходимости дорогого ремонта, который она оценила примерно в 40 млн рублей. Из-за сложившейся судебной ситуации Лурье вынуждена жить в квартире бывшего мужа с двумя своими малолетними детьми, и это для нее некомфортно.
Адвокат Светлана Свириденко настаивала, что во время совершения сделки Долина не находилась под посторонним влиянием. «Она вела себя адекватно, ни с кем на связи не была. Они хорошо общались с моей доверительницей, даже обсуждали детей», — заявила Свириденко. По ее словам, поведение Долиной свидетельствовало о ее вменяемости, а сама купля-продажа проходила неспешно, в течение полутора месяцев.
Юрист также подчеркнула, что публичный статус Долиной вызывал у ее клиентки дополнительное доверие. Она напомнила суду, что спорная квартира — не единственная недвижимость артистки, у которой также есть другая квартира в Москве и загородный дом. Цена на продаваемую квартиру была рыночной, а получение денег — подтверждено расписками.
Позиция Долиной.
Защита Долиной заявила, что певица была убеждена в участии в «спецоперации».
Адвокат певицы Мария Пухова, напротив, утверждала, что это жилье у ее доверительницы единственное, и та на момент сделки находилась в состоянии заблуждения. Она была убеждена мошенниками в том, что участвует в «спецоперации» правоохранительных органов.
«Никто не посчитал нужным связаться с матерью ребенка [дочерью Ларисы Долиной]. Один звонок — и не было бы ни этой сделки, ни этого судебного процесса», — заявила защитник. Она подчеркнула, что Лурье должна была сама заподозрить мошенничество из-за того, что расчет за квартиру производился наличными.
Она подтвердила ранее озвученную Долиной готовность вернуть Лурье деньги, однако уточнила, что, по ее мнению, «денежные средства должны возвращать те, кто их получил» — то есть осужденные мошенники, которые реально существуют. Представитель Лурье, Свириденко, парировала, что никаких конкретных предложений о возврате средств или мировом соглашении от стороны Долиной не поступало. Лурье подала иск о принудительном выселении Долиной из квартиры.
Долина не понимала, что она действительно продает квартиру, сказала ее адвокат. Две экспертизы по уголовному делу подтвердили, что Долина находилась в заблуждении, заявила адвокат певицы. Полина Лурье попросила высшую судебную инстанцию признать законной сделку купли-продажи квартиры в Хамовниках. Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье, однако посчитала, что суды допустили нарушения в рассмотрении дела, и покупательница все же должна получить от Долиной компенсацию в 112 миллионов рублей.
Прокуратура выступила против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье, однако посчитала, что суды допустили нарушения в рассмотрении дела, и покупательница все же должна получить от Долиной компенсацию в 112 миллионов рублей.
В суде также были зачитаны материалы дела. Из них следует, что певица получила на счет 70 миллионов рублей, и там они лежали некоторое время. «Если мы обратимся к материалам дела, то видно, что порядка 70 миллионов поступили на счет Ларисы Александровны. И они там пролежали какое-то время. То есть получается, что деньги она получила и определенные действия по распоряжению этими суммами она совершила», — зачитал судья материалы дела.
Коллегия судей ВС РФ, выслушав стороны, отклонила ходатайство защиты Долиной о проведении закрытой части заседания. По итогам рассмотрения все обжалуемые судебные акты были отменены.
Суть дела о квартире Долиной.
Долина заявила, что продала квартиру под влиянием мошенников.
Хроника дела.
В июле-августе 2024 года Долина заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, действовавших с территории Украины. Злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили артистку перевести им сбережения на 175,1 млн рублей и продать пятикомнатную квартиру в центре Москвы.
Деньги от продажи — 160 млн рублей — певица передала курьеру. Общий ущерб превысил 317 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело.
Квартиру в июне 2024 года купила Полина Лурье за 114 млн рублей. После обращения Долиной в полицию жилье было арестовано.
Судебные разбирательства.
Почти через год, в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы признал сделку купли-продажи недействительной, постановив вернуть квартиру Долиной. В возврате денег Лурье было отказано, поскольку суд установил, что певица, находясь под влиянием мошенников, не получила средств от продажи. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.
Параллельно шло уголовное производство. В ноябре 2025 года Балашихинский горсуд приговорил четверых участников мошеннической схемы, включая курьера, к срокам от 4 до 7 лет колонии. Приговор обжалован прокуратурой.
Общественный резонанс и реакция властей.
Резонанс вокруг дела о квартире певицы привел к появлению нового термина в обществе — «Эффект Долиной».
История Долиной и Лурье привлекла внимание к массовой проблеме — отмене сделок с недвижимостью, совершенных якобы под давлением мошенников. В СМИ такие случаи стали называть «схемой Долиной». По данным исследования, в 8% аналогичных споров суды, как и в деле Долиной, оставляют покупателя без жилья и денег.
В декабре 2025 года в Госдуме создана рабочая группа по защите участников сделок на вторичном рынке жилья. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко, омбудсмен Татьяна Москалькова и экс-премьер Сергей Степашин высказали критику сложившейся судебной практики, указав на необходимость законодательных изменений.
Перед заседанием ВС.
Весь спор между певицей и Лурье вызвал бурную общественную реакцию. Долину начали критиковать, в соцсетях и СМИ появилась информация об отмене ее выступлений на корпоративах, а также о том, что зрители массово сдают билеты на ее концерты. Многие звезды высказали осуждение певице. Особенно активно обсуждение этой ситуации длилось осенью 2025 года, на протяжении почти двух месяцев.
Долина долго молчала, но в итоге выступила с публичным заявлением. 5 декабря она сообщила о намерении вернуть Лурье 112 млн рублей. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что ее клиентка требует именно квартиру и не верит обещаниям о возврате денег.