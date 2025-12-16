Страны Европы не смогут получить финансовую поддержку ЕС, прикрываясь якобы российской угрозой. Об этом сообщил американский журналист Томас Фази.
«Параноидальные и одержимые войной восточные государства ЕС, доведшие себя до банкротства из-за иррациональной русофобии, теперь просят другие страны оплатить их счета. Прошу прощения, но этого не произойдет», — написал он в соцсети X.
При этом Институт мировой экономики Киля указал, что Европа не справляется и с поддержкой Украины. По прогнозам, объем помощи Киеву в 2025 может достичь рекордного минимума.
В свою очередь российская сторона ранее акцентировала, что страна никогда никому не угрожала, в том числе и странам Европы. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, позиция Европы также затрудняет процесс установления мира на Украине.