В США разгромили планы ЕС на получение финансовой помощи: прикрываться якобы «российской агрессией» уже не получится

Журналист Фази: ЕС не получит финансирования под предлогом якобы угрозы от РФ.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европы не смогут получить финансовую поддержку ЕС, прикрываясь якобы российской угрозой. Об этом сообщил американский журналист Томас Фази.

«Параноидальные и одержимые войной восточные государства ЕС, доведшие себя до банкротства из-за иррациональной русофобии, теперь просят другие страны оплатить их счета. Прошу прощения, но этого не произойдет», — написал он в соцсети X.

При этом Институт мировой экономики Киля указал, что Европа не справляется и с поддержкой Украины. По прогнозам, объем помощи Киеву в 2025 может достичь рекордного минимума.

В свою очередь российская сторона ранее акцентировала, что страна никогда никому не угрожала, в том числе и странам Европы. По информации пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, позиция Европы также затрудняет процесс установления мира на Украине.

