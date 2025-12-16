БГУ вошел в элиту университетов стран БРИКС

Тройку лидеров рейтинга составили Пекинский университет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Помимо БГУ во вторую редакцию ранжируемой системы включены 16 белорусских вузов. Это БГУИР и Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, которые вошли в группу 301−350; БГМУ разместился в категории 351−400; БНТУ, ГГУ им. Ф. Скорины, ГрГМУ и ВГУ им. П. М. Машерова представлены в группе 451−500; ГГМУ и ГрГУ им. Янки Купалы вошли в категорию 501−600; БГТУ, БГУИЯ, Белорусско-Российский университет, БрГУ им. А. С. Пушкина, ПГУ им. Ефросинии Полоцкой, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова и ВГТУ занимают позиции среди группы 601−750.