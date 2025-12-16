БГУ вошел в элиту университетов стран БРИКС

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет благодаря высокой оценке деятельности вуза, согласно рейтингу университетов БРИКС занимает 36-ю позицию. Вторая редакция рейтинга обновлена 16 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в БГУ.
В БГУ отметили, что впервые рейтинг БРИКС стартовал в 2024 году с целью объективного ранжирования вузов по трем ключевым направлениям: образовательному, научному и общественному. По сравнению с прошлым годом, количество оцениваемых учреждений значительно возросло за счет включения девяти стран-участников, которые в текущем году получили статус партнеров объединения БРИКС, — Беларусь, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Всего в нынешней версии рейтинга было рассмотрено 750 университетов из 20 стран.
В основу методологии авторитетного рейтинга положены 17 проверяемых объективных показателей за 2020−2024 годы. Из них 45% отведено группе «Образование», 25% — «Наука», 30% — «Университет и общество». Среди основных критериев — участие студентов в международных олимпиадах, доля иностранных студентов, совместные научные публикации с партнерами БРИКС, глобальная и национальная цитируемость, информационная открытость, популярность сайта, число подписчиков в социальных сетях и другое.
В частности, высокие результаты в рейтинге БГУ показал в области интернационализации обучения и по количеству побед студентов в международных олимпиадах. За отчетный период обучающиеся БГУ постоянно являлись финалистами Чемпионата мира по программированию (ICPC) среди студентов и Международной математической олимпиады (IMC). Также БГУ является лидером среди белорусских вузов по обучению иностранных граждан.
Тройку лидеров рейтинга составили Пекинский университет, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет. Помимо БГУ во вторую редакцию ранжируемой системы включены 16 белорусских вузов. Это БГУИР и Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет, которые вошли в группу 301−350; БГМУ разместился в категории 351−400; БНТУ, ГГУ им. Ф. Скорины, ГрГМУ и ВГУ им. П. М. Машерова представлены в группе 451−500; ГГМУ и ГрГУ им. Янки Купалы вошли в категорию 501−600; БГТУ, БГУИЯ, Белорусско-Российский университет, БрГУ им. А. С. Пушкина, ПГУ им. Ефросинии Полоцкой, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова и ВГТУ занимают позиции среди группы 601−750.
В вузе также напомнили, что всего БГУ представлен в 10 глобальных рейтингах университетов мира, включая QS с 447-м местом, а также в 14 предметных рейтингах. -0-