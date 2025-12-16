Из Италии начали массово высылать граждан Молдовы: Наши соотечественники жили бомжами и не имели действующих документов

Полиция Италии (провинция Форли-Чезена) провела операцию после жалоб местных жителей на заброшенное здание.
В здании были обнаружены 12 граждан Молдовы в возрасте 20−40 лет. Проверки показали, что они не имели действующих документов на проживание. Все 12 человек были высланы из Италии и отправлены обратно в Молдову.
Представители местной власти (партия Fratelli d"Italia) выразили удовлетворение операцией, назвав её важной для борьбы с нелегальной иммиграцией.
