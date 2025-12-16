Россияне переходят на бесконтактные платежи по карте: доля контактной оплаты упала ниже 1,5%

В России продолжает снижаться доля платежей по карте «Мир» с использованием контактного интерфейса (когда карта напрямую вставляется в терминал). Об этом заявил руководитель операционно-технологической поддержки проектов Национальной системы платежных карт (НСПК) Сергей Бобров.
«Использование такого способа чтения карты для совершения операций в платежной системе “Мир” неуклонно падает. В настоящее время эта цифра составляет уже менее 1,5%. К 2031 году ожидается, что количество таких платежей станет совсем небольшим», — сказал представитель НСПК.
Бобров отметил устойчивый переход к бесконтактным платежам, которые уже составляют 98,5% всех операций в системе «Мир». Он добавил, что при необходимости контактный интерфейс может быть полностью выведен из эксплуатации.
