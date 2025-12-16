«Сегодня важно громкое слово писателя». Что обсуждали на расширенном пленуме Союза писателей Беларуси

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы взаимодействия Союза писателей Беларуси с коллегами из России и других стран, темы литературного реагирования на вызовы современности — эти и многие другие направления были рассмотрены на состоявшемся в Минске 16 декабря расширенном Пленуме СПБ, сообщает БЕЛТА.
Разговор получился емким и содержательным. Были выступления лидеров этого общественного объединения, гостей, членов союза не только с презентацией работы, но и серьезными размышлениями о том, что делает и что в дальнейшем может сделать СПБ.
Председатель СПБ Александр Карлюкевич в самом начале задал конструктивную тональность, подчеркнув важность таких расширенных встреч, на которых писательское сообщество не просто подводит итоги работы по какой-то конкретной теме, но и выстраивает стратегию дальнейших действий. В этом контексте состоялось и подписание соглашения о сотрудничестве между СПБ и Республиканским государственно-общественным объединением «Белорусское общество “Знание”, которое предполагает более тесное взаимодействие.
Почетный председатель СПБ, народный писатель Беларуси Николай Чергинец в выступлении большое внимание уделил процессам, которые происходят в мире. Народный писатель сделал акцент на роли писателей в противостоянии попыткам возрождения фашизма, в сохранении исторической памяти. «Настало время объединить усилия писателей в непростой современной борьбе, которая идет на информационном, литературном поле. Мы знаем, к чему приводит националистическая агрессия. Сегодня важно громкое слово писателя», — отметил Николай Чергинец.
Союз писателей Беларуси, по его словам, активно развивается, чувствуя поддержку на государственном уровне. Издается много книг, проводится огромное количество мероприятий. Вместе с тем народный писатель призвал усилить работу с молодежью, с трудовыми коллективами.
Заместитель министра информации Денис Езерский отметил, что перед Союзом писателей в это непростое время стоят очень большие задачи, связанные в том числе и с защитой информационного поля. Он подчеркнул важность литературы для детей и подростков, которая должна быть конкурентоспособной и находить своего читателя.
Председатель Минского городского отделения СПБ, заслуженный деятель культуры Беларуси Михаил Поздняков рассказал о белорусско-российских литературных и книгоиздательских связях. «Они активно расширяются и на уровне Минского городского отделения, в том числе в тесном взаимодействии с обществом дружбы “Беларусь — Россия”, которое я возглавляю. У нас давние и прочные связи с Санкт-Петербургским, Ленинградским областным и Псковским региональными отделениями Российского союза писателей, в копилке проектов — издание совместных сборников, ежегодный совместный поэтический конкурс, посвященный поэту и воину Игорю Григорьеву и многие другие мероприятия».
Михаил Поздняков также обратил внимание на хорошие творческие связи с коллегами из Калининграда и Калининградской области. Происходит обмен делегациями, выступлениями в библиотеках, музеях, школах, публикациями в литературных журналах «Калининград», «Берега». Интересным событием стал и ежегодный совместный фестиваль белорусской и русской литературы и культуры липецких писателей и Минского городского отделения СПБ при поддержке властей Липецкой области и белорусской стороны. Большой интерес всегда вызывает совместный фестиваль белорусской литературы и культуры с писателями Волгоградской области. Установлены также плодотворные связи с Астраханским и Тюменским областными отделениями СПР, налажены хорошие контакты с писателями из Дагестана.
Первый заместитель председателя СПБ Елена Стельмах подчеркнула: «Беларусь всегда стремится к диалогу культур, несмотря на различные исторические перипетии. Наша страна активно участвует в популяризации национальных литератур стран СНГ. Именно в Минске был выпущен первый на просторах Содружества альманах “Созвучие”, созданный по заказу и при финансовой поддержке Министерства информации. Не менее значимым событием была серия книг “Созвучие сердец” издательского дома “Звязда”, представившая читателям литературу каждой из стран Содружества».
«Современное литературное сотрудничество Беларуси со странами СНГ строится на прочном фундаменте историко-культурной преемственности. В эпоху информационных потоков и порой поверхностного восприятия реальности именно литература способна осуществить глубокий анализ, основываясь на нравственных ориентирах и подлинных человеческих ценностях. Дружба литератур — это залог дружбы народов», — отметила Елена Стельмах.
В ходе мероприятия новым членам Союза писателей были вручены членские билеты. -0-