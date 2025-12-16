«Сегодня важно громкое слово писателя». Что обсуждали на расширенном пленуме Союза писателей Беларуси

Михаил Поздняков также обратил внимание на хорошие творческие связи с коллегами из Калининграда и Калининградской области. Происходит обмен делегациями, выступлениями в библиотеках, музеях, школах, публикациями в литературных журналах «Калининград», «Берега». Интересным событием стал и ежегодный совместный фестиваль белорусской и русской литературы и культуры липецких писателей и Минского городского отделения СПБ при поддержке властей Липецкой области и белорусской стороны. Большой интерес всегда вызывает совместный фестиваль белорусской литературы и культуры с писателями Волгоградской области. Установлены также плодотворные связи с Астраханским и Тюменским областными отделениями СПР, налажены хорошие контакты с писателями из Дагестана.