16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на календарную зиму, в Минске установилась теплая погода, а во влажном и теплом воздухе интенсивно сгущаются туманы. Город накрыла густая пелена, поэтому в ближайшее время на дорогах стоит быть крайне внимательными как водителям, так и пешеходам. -0-Фото Виталия Пивоварчика.
Вечерний туман в Минске в объективе фотографа БЕЛТА
