Вечерний туман в Минске в объективе фотографа БЕЛТА

Несмотря на календарную зиму, в Минске установилась теплая погода, а во влажном и теплом воздухе интенсивно сгущаются туманы. Город накрыла густая пелена, поэтому в ближайшее время на дорогах стоит быть крайне внимательными как водителям, так и пешеходам.