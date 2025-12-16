Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вечерний туман в Минске в объективе фотографа БЕЛТА

Несмотря на календарную зиму, в Минске установилась теплая погода, а во влажном и теплом воздухе интенсивно сгущаются туманы. Город накрыла густая пелена, поэтому в ближайшее время на дорогах стоит быть крайне внимательными как водителям, так и пешеходам.

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на календарную зиму, в Минске установилась теплая погода, а во влажном и теплом воздухе интенсивно сгущаются туманы. Город накрыла густая пелена, поэтому в ближайшее время на дорогах стоит быть крайне внимательными как водителям, так и пешеходам. -0-Фото Виталия Пивоварчика.