Россиян предупредили о крупном штрафе в новогодние праздники: чем может обернуться запуск петард

Нарушение правил использования петард и фейерверков в новогодние праздники чревато получением штрафа до 20 тыс. рублей. Об этом предупредил юрист Иван Соловьев в интервью aif.ru.
«Есть определенные правила. Например, если это касается многоквартирных домов, то во дворе это делать нельзя. Это делать можно только на отведенной площадке, чтобы заряды не попадали в окна и балконы», — пояснил эксперт.
По словам юриста, использование фейерверков — явное превышение разрешенного уровня шума, а значит оно должно подчиняться действующим в регионе правилам соблюдения тишины.
Соловьев также напомнил, что при запуске фейерверков важно соблюдать противопожарные нормы.
Накануне юрист Александр Хаминский рассказал, что за незаконный сруб елки может быть назначен штраф до 500 тыс. рублей.