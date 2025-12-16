Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоматолог рассказал, как снять зубную боль в домашних условиях

Стоматолог Жусев: полоскание и массаж помогут унять зубную боль.

Источник: Комсомольская правда

При зубной боли обязательно следует обратиться к врачу, однако, если визит вынуждено откладывается, временно унять боль можно в домашних условиях. Об этом заявил в разговоре с aif.ru врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Андрей Жусев.

— Полоскания помогают снять отек и воспаление. Использовать можно солевой раствор, он вытягивает жидкость, уменьшает отек. Или содовый раствор — обладает мягким антисептическим действием. Можно смешать соду и соль, — сказал врач.

Медик уточнил, что иногда может помочь массаж — аккуратно растирать следует мочку уха и верхнюю часть ушной раковины со стороны больного зуба.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что ни в коем случае нельзя использовать различные греющие компрессы — так воспаление может перерасти в гнойный процесс.

По данным 360.ru, больной зуб — это постоянный источник стресса и воспаления для организма. Хроническое воспаление может снижать иммунитет и вызывать частые простуды.