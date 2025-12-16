Полковник Алехин рассказал, зачем наемники ВСУ штурмуют кладбище у Купянска

«В районе Купянска работают штурмовые группы ВСУ, разбавленные иностранными наемниками, преимущественно из Латинской Америки. Это колумбийцы, перуанцы и даже мексиканцы. Они действуют в составе штурмовых групп, численностью от 10 до 20 бойцов. В окрестностях города они пытаются совершить контратаку. Основные бои сейчас идут именно в купянской агломерации — за пределами города. Российские военные отражают атаки и зачищают опорные пункты, где противник еще пытается обороняться», — отметил эксперт.