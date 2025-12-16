Полковник Алехин рассказал, зачем наемники ВСУ штурмуют кладбище у Купянска

В окрестностях Купянска в Харьковской области продолжаются бои, штурмовые группы ВСУ и наемники пытаются попасть в город, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин.
Напомним, российские военные ликвидируют боевиков ВСУ, которые проникают в микрорайон Юбилейный в Купянске Харьковской области. Украинские бойцы, как сообщили в группировке войск «Запад», пытаются просочиться с юго-запада через городское кладбище.
«В районе Купянска работают штурмовые группы ВСУ, разбавленные иностранными наемниками, преимущественно из Латинской Америки. Это колумбийцы, перуанцы и даже мексиканцы. Они действуют в составе штурмовых групп, численностью от 10 до 20 бойцов. В окрестностях города они пытаются совершить контратаку. Основные бои сейчас идут именно в купянской агломерации — за пределами города. Российские военные отражают атаки и зачищают опорные пункты, где противник еще пытается обороняться», — отметил эксперт.
По словам Алехина, в районе Купянске активно работает «воздушная» поддержка ВС РФ.
«Это ВКС, дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня. Эта поддержка обеспечивает продвижение наших штурмовых групп, которые отражают контратаки противника. Боевики ВСУ еще пытаются просочиться в город», — отметил полковник.
Ранее Алехин рассказал, в какую ловушку заманили боевиков ВСУ под Купянском.