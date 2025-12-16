Поэма Некрасова получила новое звучание

Герои нашего времени узнаваемы. Помещик — директор завода по переработке металла Афанасьич (Сергей Бадичкин). Мужик суровый, прошедший лихие 1990-е, защитивший предприятие и сотрудников, но при этом мечтающий стать спортсменом, вынужден балансировать между тридцатью организациями, грозящимися враз закрыть завод и выгнать всех на улицу. Идеалист-чиновник (Сергей Власенко) в джинсах и модном кардигане, желавший действительно изменить жизнь города, ежедневно сталкивается с давлением и обвинениями народа. Сельский священник (Георгий Назаренко), несущий свое служение без отпусков и выходных, ловит косые взгляды, ведь многим кажется, что у него в гараже стоит шикарная машина, а под рукавом рясы спрятаны дорогие часы. Или же современный купец — коммерсант (Никита Татаренков), сколотивший состояние на производстве мебели и аренде недвижимости, считает себя обреченным на одиночество, ведь вместо него самого окружающих интересуют только его деньги и возможности. Но если в первом действии, несмотря на сожаления, много шуток про современную реальность, каждый монолог завершается лихим: «Да ладно, все нормально! Хорошо живем!», то во втором акте зрителей ожидают контрастные эмоции. Так, женская трагедия современной Матрены, сыгранной несколькими актрисами одновременно, превращается всобирательный образ праведницы, несущей на своих плечах весь груз семейных трагедий и горестей.