Поэма Некрасова получила новое звучание

В Театре Ермоловой прошли первые показы спектакля «На Руси хорошо». В основе — поэма Николая Некрасова, действие которой перенесено в современность.
При выборе спектакля по классическому произведению стоит обратить внимание, нет ли изящной формулировки «по мотивам» — именно так определяются постановки, где оригинальный текст становится лишь опорной точкой для самостоятельного произведения сценического искусства. И пусть иногда режиссерский ход оказывается лишь попыткой соригинальничать, спектакль молодого режиссера Дмитрия Мулькова стал приятным исключением. Оттолкнувшись от текста хрестоматийной поэмы, творческая команда, работавшая над постановкой, рассуждает о том, как на этот вопрос: «Хорошо ли жить на Руси?» ответило современное общество.
Спор семи мужиков начинается в гараже завода — директор позволил рабочим здесь устроить репетиционную базу, где теперь они ищут новое звучание, сочетая балалайку, гусли с грохотом барабанной установки. Здесь, между первой и второй стопками самогона, и начинаются жалобы на жизнь ипопытка выяснить, есть ли кто-то на нашей земле по-настоящему счастливый.
Герои нашего времени узнаваемы. Помещик — директор завода по переработке металла Афанасьич (Сергей Бадичкин). Мужик суровый, прошедший лихие 1990-е, защитивший предприятие и сотрудников, но при этом мечтающий стать спортсменом, вынужден балансировать между тридцатью организациями, грозящимися враз закрыть завод и выгнать всех на улицу. Идеалист-чиновник (Сергей Власенко) в джинсах и модном кардигане, желавший действительно изменить жизнь города, ежедневно сталкивается с давлением и обвинениями народа. Сельский священник (Георгий Назаренко), несущий свое служение без отпусков и выходных, ловит косые взгляды, ведь многим кажется, что у него в гараже стоит шикарная машина, а под рукавом рясы спрятаны дорогие часы. Или же современный купец — коммерсант (Никита Татаренков), сколотивший состояние на производстве мебели и аренде недвижимости, считает себя обреченным на одиночество, ведь вместо него самого окружающих интересуют только его деньги и возможности. Но если в первом действии, несмотря на сожаления, много шуток про современную реальность, каждый монолог завершается лихим: «Да ладно, все нормально! Хорошо живем!», то во втором акте зрителей ожидают контрастные эмоции. Так, женская трагедия современной Матрены, сыгранной несколькими актрисами одновременно, превращается всобирательный образ праведницы, несущей на своих плечах весь груз семейных трагедий и горестей.
Текст классика здесь становится изящным обрамлением сцен, предваряя очередной исповедальный монолог. Каждый персонаж здесь со своей личной трагедией, и, появляясь перед зрителями настоящим и беззащитно откровенным, облачается кто в рясу, кто в строгий костюм, становящийся для каждого из них броней. В том, что режиссер не просто напоминает произведение из школьной программы, но и создает срез современных типажей, перенеся их на сцену, и состоит главная художественная особенность спектакля.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Дмитрий Мульков, режиссер спектакля:
— Огромное значение в нашей работе играет музыка. Специально для нашей постановки были написаны песни на стихи Некрасова, а чтобы найти особое индустриальное звучание, были созданы уникальные инструменты, под аккомпанемент которых прозвучат тексты. Наш спектакль — это попытка всмотреться в окружающую реальность и проверить, что изменилось за 150 лет с момента публикации поэмы, а что осталось неизменным.