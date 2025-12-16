Россиянам рассказали, как выбрать вкусные мандарины

Мандарины — главный новогодний фрукт, который обязательно есть на праздничном столе. Как выбрать вкусные и сочные мандарины, рассказал в беседе с NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Роман Опарин.
— Избегайте крупных плодов. Обычно они кислые или безвкусные. Обращайте внимание на форму фрукта — она должна быть слегка приплюснутой. Плодоножка не должна быть слишком зеленой или сухой, что может указывать на долгое хранение или сбор в недозрелом состоянии, — перечислил эксперт.
Он также посоветовал выбирать ярко-оранжевые блестящие плоды с ярким запахом цитруса.
Ранее KP.RU сообщил, что в декабре на прилавках российских магазинов можно найти плоды практически из всех уголков планеты. Каждый сорт отличается вкусом, кожурой, наличием косточек.
Самым верным показателем свежести, по сообщению Роскачества, является не блеск шкурки и не насыщенность цвета (это зависит от сорта и от обработки воском). А плотность прилегания шкурки к долькам. Те фрукты, у которых кожура «оттопыривается» — уже лежалые.