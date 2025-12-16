Ричмонд
Пограничный пункт «Весело-Вознесенка» в Ростовской области приостановил работу

Досмотр транспорта временно прекращен на пограничном пункте в Ростовской области 16 декабря. Водителям предложили альтернативные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Досмотр транспорта на пропускном пункте «Весело-Вознесенка» в Ростовской области приостановлен 16 декабря. Об этом сообщает Пограничная служба ФСБ России.

Остановка связана с проведением плановых технических работ. Все необходимые мероприятия ведутся для скорейшего восстановления нормального функционирования пункта пропуска.

Ведомство рекомендует водителям, планирующим выезд в соседнюю область, учитывать эту информацию. Для пересечения границы следует выбрать альтернативные автомобильные пункты пропуска.

Для объезда можно воспользоваться пунктами пропуска «Новоазовск», «Мариновка», «Шрамко» или «Успенка».

