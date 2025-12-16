ВОЗ предупредила о быстром распространении гонконгского гриппа, которые циркулирует и в Беларуси

Быстрое распространение вируса гриппа A (H3N2), известного также как гонконгский грипп, в зимнем сезоне 2025 года фиксируют эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела по глобальным респираторным угрозам департамента по управлению эпидемическими и пандемическими угрозами ВОЗ Вэньцин Чжан. Напомним, недавно о циркуляции гонконгского гриппа в Беларуси заявило и Министерство здравоохранения страны (здесь подробнее).