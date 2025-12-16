ВОЗ предупредила о быстром распространении гонконгского гриппа, которые циркулирует и в Беларуси

Быстрое распространение вируса гриппа A (H3N2), известного также как гонконгский грипп, в зимнем сезоне 2025 года фиксируют эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя отдела по глобальным респираторным угрозам департамента по управлению эпидемическими и пандемическими угрозами ВОЗ Вэньцин Чжан. Напомним, недавно о циркуляции гонконгского гриппа в Беларуси заявило и Министерство здравоохранения страны (здесь подробнее).
Вэньцин Чжан уточнила, что на данный момент гонконгский грипп зафиксирован в 30 странах мира, но пока в нынешнем зимнем сезоне глобальный уровень заболеваемости гриппом находится в пределах ожидаемого диапазона.
По словам специалиста, в ВОЗ «наблюдают за появлением и быстрым распространением нового подтипа вируса A (H3N2), называемого J.2.4.1».
Эксперт отметила, что эпидемиологические данные зимы 2025 года не указывают на рост тяжести заболевания гриппом, кроме того, и сезонные вакцины обеспечивают защиту от тяжелых форм болезни и снижают риск госпитализации.
Вэньцин Чжан подчеркнула, что нагрузка на системы здравоохранений разных стран несет не только грипп, но и коронавирус, норовирус, респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы.
