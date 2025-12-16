Ричмонд
Новое правительство Чехии отвергло миграционный пакт Евросоюза

Чехия отказалась от участия в миграционном пакте ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Сформированное президентом Чехии 15 декабря правительство во вторник, 16 декабря, на своем заседании отвергло миграционный пакт Европейского союза. Об этом сообщает TK со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.

В проекте правительства закреплен отказ от действующего миграционного пакта ЕС и план разработки новых законов по вопросам миграции и предоставления убежища. Агентство уточняет, что документ будет представлен на утверждение нижней палаты парламента.

Согласно постановлению, Чехия отвергла идею квот на распределение беженцев между странами ЕС и заявила о полном отказе от приема нелегальных мигрантов. Страна будет добиваться ужесточения правил миграции, усиливать охрану внешних границ ЕС и бороться с контрабандой.

Ранее KP.RU писал, что Европа сталкивается с ростом числа мигрантов и украинских беженцев. В Словакии разработали национальную стратегию ужесточения миграционной политики. Численность мигрантов в некоторых государствах ЕС порой превышает количество местных жителей.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
