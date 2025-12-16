Новое правительство Чехии отвергло миграционный пакт Евросоюза

Сформированное президентом Чехии 15 декабря правительство во вторник, 16 декабря, на своем заседании отвергло миграционный пакт Европейского союза. Об этом сообщает TK со ссылкой на премьер-министра страны Андрея Бабиша.
В проекте правительства закреплен отказ от действующего миграционного пакта ЕС и план разработки новых законов по вопросам миграции и предоставления убежища. Агентство уточняет, что документ будет представлен на утверждение нижней палаты парламента.
Согласно постановлению, Чехия отвергла идею квот на распределение беженцев между странами ЕС и заявила о полном отказе от приема нелегальных мигрантов. Страна будет добиваться ужесточения правил миграции, усиливать охрану внешних границ ЕС и бороться с контрабандой.
Ранее KP.RU писал, что Европа сталкивается с ростом числа мигрантов и украинских беженцев. В Словакии разработали национальную стратегию ужесточения миграционной политики. Численность мигрантов в некоторых государствах ЕС порой превышает количество местных жителей.