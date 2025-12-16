Детективы НАБУ проверят дипмиссию в Израиле после побега Миндича с Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время приедут в посольство в Израиле для проведения следственных действий. Об этом во вторник, 16 декабря, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук.
Сбежавший с Украины предприниматель Тимур Миндич, известный как «кошелек» президента Владимира Зеленского, может укрываться именно в Израиле.
— Следователи НАБУ в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства, — передает слова дипломата РИА Новости.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинские пограничники получили распоряжение не выпускать из страны покинувшего должность главы офиса президента Андрея Ермака.
Зеленский заявил, что Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском. Позже президент подписал указ о снятии главы его офиса с должности.
Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле Тимура Миндича. НАБУ еще летом хотело начать расследование в отношении Ермака и требовало его отставки, но Зеленский запретил это делать. Чем Ермак важен для Украины, разбиралась «Вечерняя Москва».
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.