Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детективы НАБУ проверят дипмиссию в Израиле после побега Миндича с Украины

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время приедут в посольство в Израиле для проведения следственных действий. Об этом во вторник, 16 декабря, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время приедут в посольство в Израиле для проведения следственных действий. Об этом во вторник, 16 декабря, заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук.

Сбежавший с Украины предприниматель Тимур Миндич, известный как «кошелек» президента Владимира Зеленского, может укрываться именно в Израиле.

— Следователи НАБУ в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства, — передает слова дипломата РИА Новости.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что украинские пограничники получили распоряжение не выпускать из страны покинувшего должность главы офиса президента Андрея Ермака.

Зеленский заявил, что Ермак написал заявление об уходе в отставку, решив покинуть должность после того, как украинские антикоррупционные ведомства пришли к нему с обыском. Позже президент подписал указ о снятии главы его офиса с должности.

Ермака 28 ноября прошли обыски. Он упоминается в деле о коррупции в «Энергоатоме» и фигурирует в деле Тимура Миндича. НАБУ еще летом хотело начать расследование в отношении Ермака и требовало его отставки, но Зеленский запретил это делать. Чем Ермак важен для Украины, разбиралась «Вечерняя Москва».

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше