Некоторым людям стоит отказаться от красной икры: диетолог рассказала, кто в группе риска

Диетолог Литвинова-Гразион: Гипертоникам стоит отказаться от красной икры.

Источник: Комсомольская правда

Диетолог Надежда Литвинова-Гразион предупредила, что красная икра может быть опасна для людей с гипертонией и аллергией на морепродукты. Этим она поделилась в беседе с Lenta.ru.

Специалист объяснила, что главной угрозой является аллергическая реакция на белки икры. У предрасположенных людей она может вызвать кожные высыпания, отеки или более серьезные последствия.

Отдельное предостережение врач адресовала гипертоникам и сердечникам. Литвинова-Гразион уточнила, что высокое содержание соли в икре задерживает жидкость и повышает давление.

Даже небольшая порция этого деликатеса способна спровоцировать опасный скачок давления у людей с плохим контролем заболевания. Поэтому врачи советуют таким пациентам быть особенно осторожными.

Тем временем подсчитана стоимость новогоднего стола в 2025 году. Средний набор продуктов обойдётся россиянам примерно в 10 тысяч рублей. В расчёты вошёл стандартный набор для четверых человек. Он включает горячее блюдо, салаты, закуски и бутерброды с икрой и шпротами, пишет Life.ru.