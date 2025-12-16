Некоторым людям стоит отказаться от красной икры: диетолог рассказала, кто в группе риска

Тем временем подсчитана стоимость новогоднего стола в 2025 году. Средний набор продуктов обойдётся россиянам примерно в 10 тысяч рублей. В расчёты вошёл стандартный набор для четверых человек. Он включает горячее блюдо, салаты, закуски и бутерброды с икрой и шпротами, пишет Life.ru.