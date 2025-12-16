Некоторым людям стоит отказаться от красной икры: диетолог рассказала, кто в группе риска

Диетолог Надежда Литвинова-Гразион предупредила, что красная икра может быть опасна для людей с гипертонией и аллергией на морепродукты. Этим она поделилась в беседе с Lenta.ru.
Специалист объяснила, что главной угрозой является аллергическая реакция на белки икры. У предрасположенных людей она может вызвать кожные высыпания, отеки или более серьезные последствия.
Отдельное предостережение врач адресовала гипертоникам и сердечникам. Литвинова-Гразион уточнила, что высокое содержание соли в икре задерживает жидкость и повышает давление.
Даже небольшая порция этого деликатеса способна спровоцировать опасный скачок давления у людей с плохим контролем заболевания. Поэтому врачи советуют таким пациентам быть особенно осторожными.
Тем временем подсчитана стоимость новогоднего стола в 2025 году. Средний набор продуктов обойдётся россиянам примерно в 10 тысяч рублей. В расчёты вошёл стандартный набор для четверых человек. Он включает горячее блюдо, салаты, закуски и бутерброды с икрой и шпротами, пишет Life.ru.