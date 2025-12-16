Стало известно, кто намерен купить международные активы компании «Лукойл»

Агентство Reuters со ссылкой на источники информирует, что основным претендентом на покупку зарубежных активов компании «Лукойл» может стать саудовская фирма Midad Energy.
Согласно информации, Midad Energy хочет полностью купить активы «Лукойла». Причем в сделке, возможно, будут задействованы и компании из США. Напомним, что компания «Лукойл» после введения санкций США намерена продать зарубежные активы.
Как писал KP.RU ранее, «Лукойл» ведет переговоры с несколькими покупателями. Главное условие — новый собственник должен гарантировать бесперебойную работу всех предприятий. Это, по словам представителей компании, позволит избежать срывов поставок и сохранит рабочие места.
Однако до этого Министерство финансов США отказалось от выкупа международных активов компании «Лукойл». Причины отказа не разглашаются.