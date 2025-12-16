Как БРСМ повышает привлекательность жизни и работы в сельской местности

По словам Александра Давыдовского, повышение привлекательности жизни и работы на селе — одно из основных направлений деятельности союза. «Я лично курирую работу с работающей молодежью. Сельское хозяйство — главная отрасль, обеспечивающая продовольственную безопасность страны и ее экспортный потенциал. Наша задача — сделать так, чтобы жизнь и работа на селе не казались чем-то страшным, диким, отдаленным. Мы уже реализуем ряд проектов, некоторые стали брендовыми. Например, “Властелин села” — он идет много лет. Участвуют молодые семьи из сельской местности, многодетные, работающие в сельском хозяйстве. Ежегодно сотни семей по всей республике принимают участие в нем. Финал проходит в Могилевской области на празднике “Александрия собирает друзей”. Мы видим крепкие семьи с воспитанными детьми. Хотим, чтобы участников было еще больше», — рассказал он.