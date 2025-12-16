Как БРСМ повышает привлекательность жизни и работы в сельской местности

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Секретарь ЦК ОО «БРСМ», делегат Всебелорусского народного собрания Александр Давыдовский рассказал в проекте БЕЛТА «Страна говорит» о том, какие конкретные меры и проекты БРСМ видит на ближайшие годы по повышению привлекательности жизни и работы в сельской местности для закрепления молодежи.
Барометр настроений и совесть народа. Как делегаты БРСМ готовятся к ВНС?
По словам Александра Давыдовского, повышение привлекательности жизни и работы на селе — одно из основных направлений деятельности союза. «Я лично курирую работу с работающей молодежью. Сельское хозяйство — главная отрасль, обеспечивающая продовольственную безопасность страны и ее экспортный потенциал. Наша задача — сделать так, чтобы жизнь и работа на селе не казались чем-то страшным, диким, отдаленным. Мы уже реализуем ряд проектов, некоторые стали брендовыми. Например, “Властелин села” — он идет много лет. Участвуют молодые семьи из сельской местности, многодетные, работающие в сельском хозяйстве. Ежегодно сотни семей по всей республике принимают участие в нем. Финал проходит в Могилевской области на празднике “Александрия собирает друзей”. Мы видим крепкие семьи с воспитанными детьми. Хотим, чтобы участников было еще больше», — рассказал он.
Недавно прошел республиканский форум сельской молодежи в Столине Брестской области. «Он собрал молодых работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. Мы понимаем, что село не может развиваться без социальной инфраструктуры — детских садов, школ, больниц или фельдшерских пунктов, сферы услуг и так далее. Мы показали, как живет Столинский район: гости посмотрели местные хозяйства, учреждения, социальную сферу, обменялись опытом», — отметил секретарь.
Больше всего Александру Давыдовскому понравилось отношение к жизни местных жителей. «Мы выделили три вещи, которых должны придерживаться. Первое — отношение к труду. Второе — отношение к семье. Третье — отношение к Родине. Без этого развитие малой родины и возрождение села невозможно», — уверен он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.