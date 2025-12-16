Ричмонд
«Хочется петь и танцевать»: певица Слава до слез обрадовалась решению суда по делу о квартире Долиной

Певица Слава показала радостную реакцию на победу Лурье в суде с Долиной.

Источник: Комсомольская правда

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) поделилась с подписчиками радостной реакцией после решения суда по делу о продаже квартиры народной артистки Ларисы Долиной. В личном аккаунте в соцсети Слава опубликовала видео со своими бурными эмоциями и радостью до слез.

«Прямо слезки Счастье, счастье, счастье! Справедливость, справедливость! Хочется петь и танцевать, невозможно», — сообщила певица в видео.

Слава шутливо отметила, что «только бросила пить», но якобы готова опять начать — настолько радостным стало для нее известие о решении Верховного суда. Квартира Долиной осталась у покупательницы Полины Лурье.

До этого Сланевская призналась, что хотела подать в суд на народную артистку из-за проблем с продажей собственной квартиры. После скандального дела Долиной потенциальные покупатели отказались от сделки по квартиры Славы за день до заключения.