«Хочется петь и танцевать»: певица Слава до слез обрадовалась решению суда по делу о квартире Долиной

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) поделилась с подписчиками радостной реакцией после решения суда по делу о продаже квартиры народной артистки Ларисы Долиной. В личном аккаунте в соцсети Слава опубликовала видео со своими бурными эмоциями и радостью до слез.
«Прямо слезки Счастье, счастье, счастье! Справедливость, справедливость! Хочется петь и танцевать, невозможно», — сообщила певица в видео.
Слава шутливо отметила, что «только бросила пить», но якобы готова опять начать — настолько радостным стало для нее известие о решении Верховного суда. Квартира Долиной осталась у покупательницы Полины Лурье.
До этого Сланевская призналась, что хотела подать в суд на народную артистку из-за проблем с продажей собственной квартиры. После скандального дела Долиной потенциальные покупатели отказались от сделки по квартиры Славы за день до заключения.