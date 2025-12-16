Инициативные, ответственные и вдохновляющие. В Минске чествовали новый состав молодежных послов ЦУР

Приводя пример своей работы, Степан Молчан рассказал о проведенной акции «Доступный билет», приуроченной ко Дню пожилого человека. Вместе со студентами своего учебного заведения он помогал пожилым людям приобретать билеты через терминалы самообслуживания. «Для пожилых людей это может быть проблематично. Сейчас на некоторых остановках нет касс, соответственно, пожилые люди садятся в поезд и покупают билеты у разъездного кассира с небольшой наценкой. И наша акция не столько помогла сэкономить деньги, сколько стала моральной поддержкой для пожилых людей, которые теперь не переживают о том, где купить билет. Мы обучаем их пользоваться терминалами и тем самым делаем инфраструктуру доступнее. За три часа работы мы обслужили более 350 человек», — поделился юноша.