Инициативные, ответственные и вдохновляющие. В Минске чествовали новый состав молодежных послов ЦУР

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прошла торжественная церемония награждения молодежных послов Целей устойчивого развития (ЦУР) 5-го созыва, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Мероприятие было организовано с целью утверждения нового состава молодежных послов — активных лидеров среди молодежи, представляющих высшие учебные заведения, чья деятельность будет способствовать достижению ЦУР. Награждено 17 молодежных послов и 17 дублеров молодежных послов, которые были выбраны по итогам конкурса «Молодежные послы Целей устойчивого развития — будущее планеты в наших руках».
Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания и национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Владислав Татаринович отметил, что Беларусь является активным сторонником деятельности, заложенной ООН по достижению ЦУР. «Сегодняшнее мероприятие — это еще одна возможность продемонстрировать, как в нашей стране выстроен механизм реализации ЦУР и что в этой работе участвуют государственные и региональные органы, парламентарии, страновая команда ООН и общественные организации. Важным аспектом для Республики Беларусь является институт наших молодежных послов, о котором необходимо говорить не только внутри страны, но и за ее пределами», — подчеркнул он.
Молодежный посол Целей устойчивого развития — это студент, который активно продвигает ЦУР среди молодежи. Он информирует молодых людей о способах достижения показателей устойчивого развития как на местном, так и на национальном уровнях. Кроме того, посол помогает молодежи развивать знания и профессиональные навыки XXI века, а также осваивать идеи и принципы устойчивого развития.
Молодежным послом цели № 2 «Ликвидация голода» 5-го созыва стал студент экономического факультета БГУ Евгений Толочко. Он подчеркнул, что его задача заключается в просвещении молодежи и общества о важности экологической и продовольственной безопасности. «Мы достигли значительных успехов, особенно в вопросах инновационности сельского хозяйства. Однако все равно остаются некоторые вопросы, и моя цель — вдохновить молодые умы на помощь нашему обществу и просветить его о важности цели № 2, чтобы вместе мы могли добиться большего», — поделился он.
Еще одним награжденным и новым послом цели № 11 «Устойчивые города и населенные пункты» стал студент Белорусского государственного университета транспорта Степан Молчан. Он рассказал о своей мечте связать жизнь с транспортным комплексом и о том, как это вдохновило его на создание концепции, направленной на объединение людей. «Устойчивый город для меня — это не только инфраструктура, но и люди. И на конкурс я предложил концепцию, которая помогает объединять людей, а не просто развивать существующую инфраструктуру», — отметил он.
Приводя пример своей работы, Степан Молчан рассказал о проведенной акции «Доступный билет», приуроченной ко Дню пожилого человека. Вместе со студентами своего учебного заведения он помогал пожилым людям приобретать билеты через терминалы самообслуживания. «Для пожилых людей это может быть проблематично. Сейчас на некоторых остановках нет касс, соответственно, пожилые люди садятся в поезд и покупают билеты у разъездного кассира с небольшой наценкой. И наша акция не столько помогла сэкономить деньги, сколько стала моральной поддержкой для пожилых людей, которые теперь не переживают о том, где купить билет. Мы обучаем их пользоваться терминалами и тем самым делаем инфраструктуру доступнее. За три часа работы мы обслужили более 350 человек», — поделился юноша.
Впереди у молодежных послов два года работы над реализацией своих целей. Постоянный координатор ООН в Беларуси Расул Багиров подчеркнул важность наличия людей, способных доступно объяснить другим, почему устойчивое развитие имеет значение и как каждый из нас может внести свой вклад. «Существует множество инициатив, в которых участвует молодежь, их невозможно перечислить все. Недавно Белстат опубликовал данные, согласно которым около 82% Целей устойчивого развития в Беларуси достигнуты. За этими цифрами стоит колоссальная работа, в которой молодежь играет ключевую роль», — отметил он. -0-