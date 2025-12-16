«Атмосфера сказки!» Участники областного студенческого бала в Витебске поделились эмоциями

16 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. В Витебске областной новогодний бал для студентов северного региона, отличившихся в учебе, науке, спорте и творчестве, собрал более 40 пар. Ребята поделились с корреспондентом БЕЛТА, как масштабное мероприятие внесло в их жизнь еще больше красок и помогло воплотить детскую мечту.
Вальс, полонез, кадриль — изящные танцы прошлых столетий освоили юноши и девушки, ставшие участниками областного бала. Для некоторых из них подготовка к мероприятию была долгой и непростой, а другим сложные па и повороты дались легко. Для Ильи Капусты, который обучается в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова на факультете физкультуры и спорта, «светский раут» стал вторым за этот год, ведь совсем недавно он в числе лучших представителей белорусской молодежи побывал на балу в Санкт-Петербурге. «Я как призер многих спортивных соревнований удостоился чести посетить большое мероприятие в российской северной столице, и к нему я выучил 15 танцев. Многие из них и повторялись здесь, в Витебске, поэтому мне пришлось легче, чем другим ребятам», — поделился молодой человек.
Его партнерша Арина Цыганенко, будущий историк, отметила, что было очень сложно сочетать учебу и подготовку к балу, но желание оказаться в украшенном зале, свете ярких огней, среди таких же одаренных студентов превысило все трудности, а ведь ребята порой занимались и по два раза на дню, не забывая об остальных своих делах. «Здесь ощущаешь себя, как будто находишься в сказке. Прекрасные люди, невероятная атмосфера, очень красивые наряды! Здесь царит такое единство, все друг друга поддерживают, делятся какими-то принадлежностями, которые нужны для гармоничного образа. И сейчас, и во время подготовки мы всегда получали только позитив», — рассказала девушка.
Для будущего физика Саввы Пожоги, студента Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, старинные танцы также оказались по силам. Как лучший в стране командир студотряда, возглавлявший команду «Эйфория», шесть лет трудящуюся на заводе «Атлант», он знает, что такое ответственность и дисциплина, а потому как лидер он проявляет себя и на паркете. Его партнерша Полина Реут, изучающая юриспруденцию, подтвердила, что на Савву она может полностью положиться и слушаться его в танце, ведь молодой человек знает, как и куда надо вести. «Я еще девочкой очень хотела попасть на бал, почувствовать себя принцессой в красивом сверкающем и пышном платье, с изысканной прической, ярким макияжем. И вот сейчас мне даже не верится, что моя давняя мечта осуществилась! Все именно так, как я себе это и представляла. Чувства, которые меня охватывают, очень сложно передать словами», — призналась девушка и отметила, что платье для бала выбирала очень долго, а когда нашла, то поняла, что не может с ним расстаться, а потому купила, чтобы когда-нибудь при случае облачиться в него снова.
Для студентов Витебского государственного медицинского университета Дарьи и Данилы Харченко этот бал стал не просто частью студенческой жизни, а первым совместным мероприятием для их семьи. Молодые люди поженились этим летом, а познакомились в общежитии. «У нас были общие знакомые, к которым я зашел как-то, увидел Дашу, она мне очень понравилась, и я подумал, что мне хочется быть с ней. В первые пару недель мы друг с другом разговаривали ночи напролет, до 5−6 утра, мы сразу нашли друг в друге родственные души. После двух лет знакомства решили связать наши судьбы вместе», — рассказал романтичную историю их отношений Данила.
Дарья подчеркнула, что 2025 год для них ознаменовался еще очень многими приятными событиями, пусть и не такого масштаба, так что у будущих медиков будет, что вспомнить. «Мы очень долго готовились к балу, репетировали в университете по несколько часов, потом и дома тоже тренировались. Даниле, кстати, труднее всего дался вальс, но я думаю, что у нас вместе получится станцевать его красиво. Я очень волнуюсь. Быть здесь — это не просто мечта, а какое-то волшебство, как будто для нас открыли дверь в мир, где все желания сбываются», — поделилась эмоциями девушка.
Всего более 40 пар студентов со всего региона собрались в Концертом зале «Витебск» и закружились в танце под звуки живого оркестра. Поздравить ребят прибыл глава депутатского корпуса Витебщины Дмитрий Демидов. «Здесь чувствуется предвкушение чуда и ожидание волшебства. Глядя на вас, я ощущаю, как мое сердце переполняют самые теплые и добрые эмоции, ведь сегодняшний новогодний бал — в вашу честь. Вы заслужили это своим талантом, трудолюбием, высокими достижениями на благо нашей Витебщины. Мы с радостью и гордостью смотрим на вас, связываем с вами наши лучшие надежды по развитию наших районов, славного города Витебска, страны. Вы сделали уже первые шаги, добились высоких результатов, но впереди у вас много славных дел, потому что своими способностями вы показываете глубокую любовь и к малой родине, и к своей Беларуси. Я желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом», — высказал теплые пожелания председатель областного Совета депутатов.