«Атмосфера сказки!» Участники областного студенческого бала в Витебске поделились эмоциями

Для будущего физика Саввы Пожоги, студента Полоцкого государственного университета имени Евфросинии Полоцкой, старинные танцы также оказались по силам. Как лучший в стране командир студотряда, возглавлявший команду «Эйфория», шесть лет трудящуюся на заводе «Атлант», он знает, что такое ответственность и дисциплина, а потому как лидер он проявляет себя и на паркете. Его партнерша Полина Реут, изучающая юриспруденцию, подтвердила, что на Савву она может полностью положиться и слушаться его в танце, ведь молодой человек знает, как и куда надо вести. «Я еще девочкой очень хотела попасть на бал, почувствовать себя принцессой в красивом сверкающем и пышном платье, с изысканной прической, ярким макияжем. И вот сейчас мне даже не верится, что моя давняя мечта осуществилась! Все именно так, как я себе это и представляла. Чувства, которые меня охватывают, очень сложно передать словами», — призналась девушка и отметила, что платье для бала выбирала очень долго, а когда нашла, то поняла, что не может с ним расстаться, а потому купила, чтобы когда-нибудь при случае облачиться в него снова.