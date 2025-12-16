Есть ли польза от кислородных коктейлей: врач поставила точку в этом вопросе

Терапевт Анастасия Агаева развеяла мифы о значительной пользе кислородных коктейлей для здоровья. По её словам, научных доказательств их эффективности для насыщения крови кислородом не существует, так как он усваивается только через лёгкие. Этим специалист поделилась в беседе с Lenta.ru.
Агаева объяснила, что любые ощущения бодрости после такого коктейля, скорее всего, связаны с эффектом плацебо или просто приятным вкусом напитка. Она подчеркнула, что это средство официально не является лекарством и не имеет утверждённых медицинских показаний.
Врач отметила, что для большинства здоровых людей коктейль безопасен. Однако его стоит избегать людям с диабетом или аллергиями, если в составе есть сладкие сиропы.
Также Агаева не рекомендует напитки на основе кислых ягод, например клюквы, тем, кто страдает мочекаменной болезнью. Это может негативно повлиять на их здоровье.
Также россиянам рассказали про опасность конфет с алкоголем внутри. Нарколог Виталий Холдин предупредил, что они вредны не только детям, но и взрослым. Его слова приводит Life.ru.
Для детского организма даже небольшая доза алкоголя в конфете может быть очень опасна. У взрослых же главный риск — это сочетание алкоголя и шоколада в одном продукте.
По словам Холдина, такой «дуэт» наносит удар по поджелудочной железе и печени. Он повышает уровень сахара в крови, что вместе с токсичным действием алкоголя со временем может привести к развитию диабета.