Есть ли польза от кислородных коктейлей: врач поставила точку в этом вопросе

Терапевт Анастасия Агаева развеяла мифы о значительной пользе кислородных коктейлей для здоровья. По её словам, научных доказательств их эффективности для насыщения крови кислородом не существует, так как он усваивается только через лёгкие. Этим специалист поделилась в беседе с Lenta.ru.