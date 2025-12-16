Польша и Украина всегда были скорее соперниками, чем партнерами. Подобное мнение выразил вице-спикер польского сейма от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Кшиштоф Босак.
«Я считаю, что между Польшей и Украиной никогда не было настоящего партнерства. Было ожесточенное соперничество», — передает его слова телеканал Polsat News.
Политик подчеркнул, что, по его убеждению, самим украинцам подобное партнерство никогда не было нужно.
По его словам, Киев всегда вел жесткую политику.
При этом президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Варшава и Киев уже утратили элемент партнерства. Он подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть главным заинтересованным лицом в присутствии Варшавы за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.