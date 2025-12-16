Вице-спикер Босак: Польша и Украина никогда не были партнёрами, они соперники

При этом президент Польши Кароль Навроцкий считает, что Варшава и Киев уже утратили элемент партнерства. Он подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский должен быть главным заинтересованным лицом в присутствии Варшавы за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.