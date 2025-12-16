Эксперт: КРТ жилой застройки решает проблему «спальных» районов

«Проблема старой жилой застройки не только в изношенных домах, но и в том, что эти районы строились как спальные. То есть в них в принципе не были предусмотрены рабочие места, достаточное число магазинов, культурно-досуговых учреждений. В результате в современных условиях жителям этих районов приходится ежедневно тратить часы на дорогу. Комплексное развитие позволяет создавать качественно лучшую среду, где есть все, что нужно для жизни и работы. Поэтому запуск программы КРТ жилой застройки — большой плюс и для города, и для жителей бывших спальных районов», — прокомментировал Алексей Расходчиков, председатель Правления Московского центра урбанистики «Город», доцент Финансового университета при Правительстве РФ.