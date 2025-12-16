Эксперт: КРТ жилой застройки решает проблему «спальных» районов

В Москве дан старт пилотному проекту Комплексного развития территорий жилой застройки (КРТ ЖЗ) на улице Гарибальди в Черемушках. Большинство жителей двух пятиэтажек проголосовали за включение домов в проект. Они переедут в комфортные квартиры в современной новостройке в том же районе. Это знаменует новый этап в масштабном обновлении жилого фонда столицы, следующей за программами реновации и развития промзон.
Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, сообщил, что новостройка будет возведена на месте двух пятиэтажек 1960 года постройки (по 80 квартир в каждой). Жильцы этих домов получат возможность, аналогичную участникам программы реновации, переехать в равнозначные квартиры в современном комплексе, который планируется сдать в 2026 году. Важно, что новый дом будет построен в том же районе, в шаговой доступности от станции метро «Новые Черемушки», что позволит жителям сохранить привычную инфраструктуру и социальные связи.
На освободившейся территории возведут современный жилой комплекс с благоустроенным двором. Его общая площадь составит около 47 тыс. кв. метров, из которых порядка 28,7 тыс. кв. метров займут квартиры.
«Проблема старой жилой застройки не только в изношенных домах, но и в том, что эти районы строились как спальные. То есть в них в принципе не были предусмотрены рабочие места, достаточное число магазинов, культурно-досуговых учреждений. В результате в современных условиях жителям этих районов приходится ежедневно тратить часы на дорогу. Комплексное развитие позволяет создавать качественно лучшую среду, где есть все, что нужно для жизни и работы. Поэтому запуск программы КРТ жилой застройки — большой плюс и для города, и для жителей бывших спальных районов», — прокомментировал Алексей Расходчиков, председатель Правления Московского центра урбанистики «Город», доцент Финансового университета при Правительстве РФ.
По его словам, КРТ ЖЗ — логичное продолжение реновации для тех, кто в нее не попал. Ключевое преимущество программы — решение принимается на основе волеизъявления жителей. Это дает шанс на улучшение условий тем, чьи дома не вошли в программу реновации, включая не только «хрущевки», но и более поздние серии.
Программа переселения из ветхого жилья, инициированная мэром столицы Сергеем Собяниным, масштабируется и ускоряется. В пилотные проекты КРТ в приоритетном порядке включаются дома, жители которых сами обращались с такой инициативой, а также здания с высоким износом.