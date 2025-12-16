«Усыпил» не только бдительность, но и друга: В Одесской области пограничник подсыпал снотворное сослуживцу и скрылся в Молдове

В Кодыме Одесской области женщина обратилась в полицию с заявлением о возможном отравлении военнослужащего пограничной службы в Подольском районе. По её словам, её муж, 31-летний пограничник, был отравлен своим напарником — мужчиной 35 лет. После этого напарник, как утверждается, скрылся за границей, в Молдове, заперев пострадавшего, который потерял сознание.
Мужчину госпитализировали, медики установили отравление бензодиазепинами — веществами с сильным усыпляющим и угнетающим действием на нервную систему. Пострадавшего доставили в санитарную часть.
