Каллас заявила о давлении на Бельгию из-за вопроса использования активов РФ

«Наши бельгийские коллеги испытывают сильное давление с разных сторон, и, по моему ощущению, чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление на Бельгию будет снято», — отметила Каллас, отвечая на вопрос о давлении США на государство.