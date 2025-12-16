Каллас заявила о давлении на Бельгию из-за вопроса использования активов РФ

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила о давлении на Бельгию с разных сторон из-за вопроса изъятия российских замороженных активов. Об этом представитель ЕС сообщила в ходе пресс-конференции.
«Наши бельгийские коллеги испытывают сильное давление с разных сторон, и, по моему ощущению, чем быстрее мы придем к общеевропейскому решению, тем быстрее это давление на Бельгию будет снято», — отметила Каллас, отвечая на вопрос о давлении США на государство.
Глава евродипломатии подчеркнула, что принятие единого решения по изъятию российских активов дается с большим трудом из-за большого количества стран-участников ЕС.
Ранее KP.RU сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности страны дать ответ на экспроприацию хранящихся на Западе суверенных российских активов. Министр отметил, что изъятие активов Европой не сможет спасти киевский режим.