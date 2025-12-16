Единство взглядов и общие перспективы. Хренин о результатах визита в Зимбабве и встрече с президентом страны

Он подчеркнул, что основная цель визита — активизация военного и военно-технического двустороннего сотрудничества между Беларусью и Зимбабве. «В современных условиях мы должны быть готовы ответить на любые вызовы, которые несут угрозу безопасности наших стран. И в военном плане Беларуси есть что предложить Зимбабве. И как на уровне глав государств, так и руководителей ведомств, у нас нет закрытых тем для обсуждения. Я бы хотел поделиться с вами хорошей новостью о том, что буквально накануне сняты санкции с белорусского калия. Это позволит нам возобновить и нарастить сотрудничество на этом направлении», — обратился к президенту Виктор Хренин.