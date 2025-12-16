Единство взглядов и общие перспективы. Хренин о результатах визита в Зимбабве и встрече с президентом страны

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин встретился с президентом Республики Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и подвел итоги визита. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Виктор Хренин отметил, что Беларусь стремится к развитию двустороннего сотрудничества с Зимбабве в различных сферах, в том числе в военной. «Беларусь придает большое значение развитию дружественных отношений с Зимбабве. За последние годы двусторонние политические контакты выведены на новый уровень, значительно расширилось торгово-экономическое взаимодействие, заложена прочная договорно-правовая база сотрудничества. Мы поддерживаем друг друга в международных организациях и в противодействии незаконному санкционному давлению», — сказал министр.
Он подчеркнул, что основная цель визита — активизация военного и военно-технического двустороннего сотрудничества между Беларусью и Зимбабве. «В современных условиях мы должны быть готовы ответить на любые вызовы, которые несут угрозу безопасности наших стран. И в военном плане Беларуси есть что предложить Зимбабве. И как на уровне глав государств, так и руководителей ведомств, у нас нет закрытых тем для обсуждения. Я бы хотел поделиться с вами хорошей новостью о том, что буквально накануне сняты санкции с белорусского калия. Это позволит нам возобновить и нарастить сотрудничество на этом направлении», — обратился к президенту Виктор Хренин.
В завершение встречи Виктор Хренин передал Эммерсону Мнангагве наилучшие пожелания от Александра Лукашенко и привел цитату главы государства: «Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Будущее за Африкой».
Президент Зимбабве отметил, что его страна считает Беларусь стратегическим партнером и готова развивать взаимоотношения в различных сферах: «Ваш визит свидетельствует о крепком взаимодействии, которое выстроено между Беларусью и Зимбабве. Я убежден, что наше сотрудничество даст конкретные преимущества обеим сторонам. Зимбабве ценит Беларусь и ее поддержку. Мне известно, что между министерствами обороны было подписано соглашение. Это важный инструмент для расширения и усиления нашего оборонного сотрудничества. Зимбабве рассчитывает на усиление сотрудничества в области механизации сельского хозяйства. Прогресс, которого мы достигли в нашем взаимодействии, свидетельствует о том, что мы можем достичь еще больших успехов в развитии взаимоотношений», — сказал он.
Эммерсон Мнангагва поблагодарил Беларусь за поддержку Зимбабве на международной арене и передал теплый привет Александру Лукашенко: «Зимбабве ценит Беларусь как партнера на пути укрепления независимости и суверенитета, а также в совместном противостоянии незаконному санкционному давлению, которое противоречит международному праву. Передайте самые теплые пожелания вашему Президенту Александру Лукашенко. Он один из моих друзей в Европе. Я ему доверяю и полагаюсь на него».
Подводя итоги, Виктор Хренин подчеркнул, что во время визита удалось достичь договоренностей в перспективных направлениях. «У нас есть очень много точек соприкосновения, где мы вместе можем развиваться. И еще раз смогли убедиться, что мы одинаково мыслим и думаем о перспективах развития наших стран и в целом о внешнеполитической обстановке в мире», — отметил он. -0-