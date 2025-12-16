Магнитная буря на Земле может начаться раньше срока: в чем причина

Быстрое увеличение скорости солнечного ветра, по мнению ученых, способно спровоцировать на Земле магнитную бурю раньше ожидаемого срока.
«Довольно быстро и отчасти неожиданно растет скорость солнечного ветра», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Это объясняется тем, что обширная корональная дыра оказалась в зоне воздействия на нашу планету раньше, чем ожидалось. Первоначальные расчеты специалистов предполагали, что до максимальной фазы оставалось еще порядка 24 часов.
По прогнозам, пик магнитной бури придется на ночь со среды на четверг, 18 декабря, но из-за роста скорости солнечного ветра он может сместиться на более раннее время.
