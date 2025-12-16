Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Святогорска объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

Власти Святогорска сообщили о начале принудительной обязательной эвакуации семей с детьми.

Источник: Аргументы и факты

Власти Святогорска, находящегося под контролем ВСУ, объявили о начале принудительной обязательной эвакуации семей с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Другая Украина».

Эвакуационные мероприятия также затрагивают близлежащие населенные пункты, включая Богородичное, Тетяновку, Долину, Краснополье, Мазановку, Маяки, Сидорово и Пришиб.

Отмечается, что одновременно с эвакуацией происходит быстрое сворачивание жизненно важной инфраструктуры региона. Крупнейший логистический оператор Украины «Новая почта» закрыл свое последнее отделение в Святогорске.

Ранее сообщалось, что тело 55-летнего мужчины было обнаружено в казарменном помещении территориального центра комплектования в посёлке Широкое, расположенном недалеко от Кривого Рога. Отмечается, что он совершил самоубийство.