Власти Святогорска объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

Власти Святогорска, находящегося под контролем ВСУ, объявили о начале принудительной обязательной эвакуации семей с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Другая Украина».
Эвакуационные мероприятия также затрагивают близлежащие населенные пункты, включая Богородичное, Тетяновку, Долину, Краснополье, Мазановку, Маяки, Сидорово и Пришиб.
Отмечается, что одновременно с эвакуацией происходит быстрое сворачивание жизненно важной инфраструктуры региона. Крупнейший логистический оператор Украины «Новая почта» закрыл свое последнее отделение в Святогорске.
Ранее сообщалось, что тело 55-летнего мужчины было обнаружено в казарменном помещении территориального центра комплектования в посёлке Широкое, расположенном недалеко от Кривого Рога. Отмечается, что он совершил самоубийство.