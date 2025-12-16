Юрист Соловьев предупредил о наказании за салюты в Новый год

Применять пиротехнику запрещено во дворах многоквартирных домов, поскольку заряды могут попасть на балконы или в окна. Кроме того, фейерверки часто превышают установленный уровень шума, поэтому гражданам необходимо соблюдать региональные законы о тишине. Об этом рассказал юрист Иван Соловьев.
По словам эксперта, в Москве запрет на шум действует с 23:00 до 7:00. Физических лиц за превышение допустимого уровня шума накажут штрафом до 2000 рублей, а юридических лиц — до 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге режим тишины действует с 22:00 до 8:00, и соответствующие штрафы достигают 5000 и 200 тысяч рублей соответственно.
Юрист отметил, что региональные власти традиционно делают исключение в новогоднюю ночь, разрешая шум дольше — например, до трех или до пяти часов утра. Помимо соблюдения режима тишины, гражданам следует строго придерживаться правил пожарной безопасности. За любой ущерб, причиненный при запуске фейерверка, предусмотрен штраф, достигающий 20 тысяч рублей.
— Если куда-то что-то попало, это нормы закона о пожарной безопасности предусматривают серьезные штрафы. Для физических лиц сумма штрафа может составить и 15, и 20 тысяч. Поэтому необходимо быть осторожными с запуском фейерверков, — передает слова Соловьева газета Aif.ru.
Общественный деятель и эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь предупредил, что покупать живую елку необходимо только в проверенных местах, так как в противном случае можно получить административный штраф до пяти тысяч рублей за приобретение и хранение заведомо незаконно заготовленной древесины.