Юрист Соловьев предупредил о наказании за салюты в Новый год

По словам эксперта, в Москве запрет на шум действует с 23:00 до 7:00. Физических лиц за превышение допустимого уровня шума накажут штрафом до 2000 рублей, а юридических лиц — до 80 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге режим тишины действует с 22:00 до 8:00, и соответствующие штрафы достигают 5000 и 200 тысяч рублей соответственно.