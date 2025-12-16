Тренер СКА Ларионов пропустил матч с «Шанхаем» по состоянию здоровья

Главный тренер хоккейного клуба СКА Игорь Ларионов пропускает домашний матч своей команды в рамках регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против «Шанхай Дрэгонс» в связи со состоянием здоровья. Об этом во вторник, 16 декабря, сообщили в пресс-службе клуба.
— Игорь Николаевич по состоянию здоровья пропустит этот матч, но к следующему уже будет в строю, — говорится в публикации.
В ходе встречи исполнять обязанности главного тренера команды будет помощник Ларионова Юрий Бабенко. Матч начался в 19:30 по Москве.
На данный момент СКА находится на седьмом месте в турнирной таблице по Западной конференции. В активе у клуба 39 очков за 33 матча.
В ноябре московский хоккейный клуб «Динамо» отправил в отставку главного тренера ХК Алексея Кудашова. Кудашов возглавлял команду с 2021 года. Под его руководством «Динамо» завоевало Кубок континента в 2024 году и бронзовые медали чемпионата КХЛ в 2025 году, впервые за 12 лет выйдя в третий раунд плей-офф. Сам Кудашов воздержался от комментариев по поводу своего увольнения.