В Госдуме встретили аплодисментами решение суда по делу о квартире Долиной

Представители Государственной думы встретили аплодисментами решение Верховного суда РФ по делу о продаже квартиры народной артистки Ларисы Долиной. Об этом рассказал председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Участники круглого стола аплодисментами встретили это решение», — сообщил он.
Сам Нилов признался, что также приветствует решение Верховного суда по делу о квартире Долиной, назвав его ожидаемым. Теперь законодатели, по мнению депутата, должны предложить дополнительные механизмы для защиты добросовестных покупателей недвижимости.
Ранее KP.RU сообщал, что в ходе заседания 16 декабря Верховный суд признал законной сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной, оставив право собственности на жилье за покупательницей Полиной Лурье.