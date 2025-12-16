Ричмонд
Россиянам рассказали, какие особенности имеет гонконгский грипп

Биолог Чумаков: Гонконгский грипп переносится тяжелее, чем грипп B.

Источник: Комсомольская правда

В России сейчас доминирует штамм гриппа А (H3N2), известный как гонконгский грипп. Биолог Петр Чумаков рассказал о его ключевых особенностях и истории в беседе с Lenta.ru.

Чумаков напомнил, что первая пандемия этого вируса случилась в 1968 году. Тогда болезнь унесла жизни около четырех миллионов человек. С тех пор вирус появлялся несколько раз, но стал менее опасным. Сейчас он уже не представляет такой серьезной угрозы, как в прошлом веке.

«Переносится все равно тяжелее, чем грипп B. Грипп B распространяется только от человека к человеку, а грипп А переходит каждый год от птиц на человека и далее уже распространяется от человека к человеку», — уточнил специалиста.

Врач Елена Павлова сообщила, что вирус быстро распространяется и уже привел к летальным исходам. Он передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем.

Для защиты специалист советует часто мыть руки и использовать антисептик. В людных местах стоит носить маску, меняя ее каждые два-три часа, пишет 360.ru.

Кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева уточнила, что этот штамм чаще всего выявляют на Дальнем Востоке и в Сибири. Он является преобладающим среди всех заболевших гриппом.

Как сообщает «Российская газета», сейчас специалисты активно изучают, насколько эффективна отечественная вакцина против циркулирующего подтипа H3N2.