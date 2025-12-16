Украинские боевики продолжают одиночные попытки проникнуть в Купянск Харьковской области через кладбище на окраине города. Военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алехин рассказал aif.ru, что происходит в окрестностях города, кто из украинских наемников там пытается работать и кого ВС РФ не берут в плен.
В конце ноября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска. После этого началась зачистка города от оставшихся там боевиков ВСУ. По данным на 16 декабря, украинские военные и наемники не оставляют попыток проникнуть в город.
Так, глава пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров сообщил, что российские военные сейчас уничтожают боевиков ВСУ, проникающих в микрорайон Юбилейный в Купянске. Украинские штурмовики, по его словам, пытаются просочиться в город с юго-запада через городское кладбище.
Полковник Алехин, комментируя это, отметил, что сейчас бои идут за пределами города.
«Основные бои сейчас идут в купянской агломерации. Противник пытается атаковать и организовать контрнаступление. Боестолкновения идут уже несколько дней. В районе Купянска работают штурмовые группы ВСУ, разбавленные иностранными наемниками, преимущественно из Латинской Америки. Это колумбийцы, перуанцы и даже мексиканцы. Они действуют в составе штурмовых групп, численностью от 10 до 20 бойцов. В окрестностях города они пытаются совершить контратаку», — пояснил эксперт.
По словам Алехина, российские бойцы в окрестностях Купянска совершают различные маневры и «расставляют» ловушки для ВСУ.
«Наши подразделения могут применять различные тактики и приемы. Это может быть и отход от заранее закрепленных на вспомогательные позиции, чтобы потом совершить маневр и ударить по флангу противника», — рассказал он.
Сейчас боевые столкновения проходят при активной «воздушной» поддержке ВС РФ.
«Это ВКС, дальнобойная артиллерия, реактивные системы залпового огня. Эта поддержка обеспечивает продвижение наших штурмовых групп, которые отражают контратаки противника. Боевики ВСУ еще пытаются просочиться в город», — отметил полковник.
Военный эксперт обратил внимание на то, что боевиков ВСУ в окрестностях Купянска в основном ликвидируют — в плен попадают лишь раненые бойцы, сообщившие о своем желании сдаться. Алехин напомнил негласное военное правило: не брать в плен наемников, снайперов и националистов.
На том же купянском направлении, по словам специалиста, действуют бывшие украинские заключенные. От них, однако, особой пользы нет.
«Заключенные бывают разные, но, как правило, они не сильно себя проявляют в зоне боевых действий. Даже, я бы сказал, не проявляют себя совсем. Их главная задача — любыми путями уклониться и избежать участия в боевых столкновениях. Основная масса заключенных, которые действуют в Харьковской области, это выходцы из местных колоний», — добавил Алехин.
Примечательно, что ранее в Купянске Владимир Зеленский «записал видео» для западных союзников. Кадры с главой киевского режима сразу вызвали много вопросов, а позже и вовсе были разоблачены.
Эксперты, в том числе и западные, сошлись во мнении, что видео было либо снято заранее, а сейчас опубликовано якобы как опровержение о полном крахе ВСУ в Купянске, либо и вовсе было сгенерировано нейросетью.