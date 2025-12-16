Смертельная ловушка для ВСУ в Купянске: военный оценил карту СВО 16 декабря

«Заключенные бывают разные, но, как правило, они не сильно себя проявляют в зоне боевых действий. Даже, я бы сказал, не проявляют себя совсем. Их главная задача — любыми путями уклониться и избежать участия в боевых столкновениях. Основная масса заключенных, которые действуют в Харьковской области, это выходцы из местных колоний», — добавил Алехин.