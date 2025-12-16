Ричмонд
Человек погиб при столкновении фуры и микроавтобуса на М-4 «Дон» под Ростовом

На М-4 «Дон» в Ростовской области произошла смертельная авария: водитель «Газели» не пережил лобового столкновения со «Сканией».

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом при столкновении «Газели» с фурой погиб человек. Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе М-4 «Дон», сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону.

Авария случилась во вторник, 16 декабря, около шести часов вечера. На 957 километре трассы в южном направлении грузовик «Скания» выехал на полосу встречного движения.

— По предварительной информации, 37-летний водитель фуры не справился с управлением. Его автомобиль лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом «Газель», которым управлял 54-летний мужчина, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате мощного удара водитель «Газели» получил несовместимые с жизнью травмы. Он скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Назначаются необходимые экспертизы для определения точной причины трагедии.

Дорожно-транспортное происшествие полностью перекрыло движение по федеральной трассе М-4 «Дон» на участке 957-го километра в направлении Москвы. Объезд предусмотрен через поселок Молодежный на 961-м километре федеральной трассы.

Региональная Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о строгом соблюдении ПДД. Особое внимание следует уделять выбору скоростного режима, дистанции и обязательному использованию ремней безопасности.

