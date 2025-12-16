Ричмонд
В Белом доме раскрыли причину февральской перепалки Трампа и Зеленского: «закулисное поведение»

Белый дом: Перепалка между Трампом и Зеленским в феврале случилась по вине Киева.

Источник: Комсомольская правда

Перепалка между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в феврале произошла по вине украинской стороны, которая вела себя некорректно. Об этом сообщает руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс.

«Уайлс утверждала, что это уродливое зрелище стало кульминацией грубого закулисного поведения Зеленского и его окружения… Отношение было просто плохим во всем», — передает ее слова американский журнал Vanity Fair.

По ее словам, все началось с того, что Зеленский проигнорировал встречу с американским министром финансов Скоттом Бэннонсом в Киеве. Там обсуждалась сделка по добыче ресурсов, а дальше «ситуация только усугублялась».

Накануне в Берлине прошла встреча киевского главаря со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. По словам обозревателя KP.RU Александра Гришина, уговоры Киева ни к чему не привели.

