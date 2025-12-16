В Гомельской области снижается уровень подростковой преступности

Чтобы ребята и их родители не оказались в затруднительном положении, Наталья Слепцова напомнила о запрете на использование пиротехнических изделий и фейерверков в общественных местах, вблизи жилых домов. «За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность — за мелкое хулиганство. Если же подобные действия повлекли серьезные последствия, к примеру, причинен вред имуществу при попадании на балкон, то может быть усмотрен и состав уголовно наказуемого деяния», — напомнила она. В целом правоохранители будут нацелены на профилактику преступлений и нарушений, чтобы предпраздничные и праздничные дни прошли безопасно для жителей региона всех поколений. -0-