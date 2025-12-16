В Гомельской области снижается уровень подростковой преступности

16 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уровень подростковой преступности снижается в Гомельской области. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Гомельской области Ольга Шевченко на брифинге, передает корреспондент БЕЛТА.
Так, количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями области, в этом году по сравнению с 2024-м снизилось с 200 до 157.
Как отметили в областной прокуратуре, в структуре подростковой преступности основная часть — хищения, а также хулиганства. «Также несовершеннолетние нередко совершают мошенничества, связанные с манипуляциями в интернет-пространстве. Фактически не выходя из дома, сидя за компьютером, ребенок находит способ заработать так называемые легкие деньги. Кто-то что-то продает, кто-то что-то передает, реализует другие схемы. Стоит отметить, что все эти преступления раскрываются», — подчеркнула Ольга Шевченко.
Начальник отделения организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома Наталья Слепцова отметила, что с середины декабря в регионе стартовал комплекс профилактических мероприятий в отношении отдельных категорий граждан. «Также сотрудники органов внутренних дел в каникулярный период присоединятся к акции “В Новый год без правонарушений”. Правоохранители посетят на дому ребят, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, а также семьи, где усмотрены критерии социально опасного положения», — пояснила она.
Еще одно направление — внеурочная и вечерняя занятость ребят из группы риска. «В вечернее и ночное время будут проводиться отработки мест массового пребывания — парки, скверы, праздничные площадки. Главная цель — исключение нахождения детей после 23.00 вне дома и без присмотра взрослых. Хочется напомнить родителям, что за необеспечение сопровождения детей до 16 лет после указанного часа предусмотрена административная ответственность законных представителей», — обратила внимание Наталья Слепцова.
Также милиция совместно с другими ведомствами организует спортивно-массовые и иные досуговые проекты и мероприятия, направленные на вовлечение детей и подростков в полезную занятость.
Чтобы ребята и их родители не оказались в затруднительном положении, Наталья Слепцова напомнила о запрете на использование пиротехнических изделий и фейерверков в общественных местах, вблизи жилых домов. «За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность — за мелкое хулиганство. Если же подобные действия повлекли серьезные последствия, к примеру, причинен вред имуществу при попадании на балкон, то может быть усмотрен и состав уголовно наказуемого деяния», — напомнила она. В целом правоохранители будут нацелены на профилактику преступлений и нарушений, чтобы предпраздничные и праздничные дни прошли безопасно для жителей региона всех поколений. -0-