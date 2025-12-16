Сказочный мир воплотили на выставке «Алиса, проснись!»

— Выставка раскрывает многогранность личности Льюиса Кэрролла — не только как писателя, но и как одаренного математика, страстного путешественника и одного из пионеров художественной фотографии викторианской эпохи, — рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Государственного литературного музея «Дом И. С. Остроухова в Трубниках» Марина Красонова, выступавшая на вернисаже в образе Герцогини. — Большой раздел выставки посвящен его фотографическому наследию: посетители смогут увидеть редкие авторские снимки, работы его современницы Джулии Маргарет Кэмерон, а также портрет Алисы Лидделл — девочки, которая вдохновила писателя на создание сказки. Выставка продлится до 5 апреля 2026 года. Все это время будут проходить кураторские экскурсии и лекции.