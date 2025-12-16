Сказочный мир воплотили на выставке «Алиса, проснись!»

Гослитмузей имени В. И. Даля в доме Остроухова в Трубниках открыл выставку к 160-летию первого издания «Приключений Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла «Алиса, проснись!».
Экспозиция поделена на несколько тематических залов: «Сон», «Пространство», «Метаморфозы», «Время», «Суд», «Кухня». Последняя располагается на втором этаже и встречает посетителей подвисшим в воздухе столом, на котором расставлен фарфоровый чайный сервиз. «Здесь всегда пора пить чай. Мы не успеваем даже посуду вымыть!» — гласит расположенная на ярко-зеленой стене цитата из романа Льюиса Кэрролла. «Здесь так любят рубить головы, странно, что еще кто-то уцелел», — вступает в перекличку следующая цитата. Внимание приковывает огромный циферблат — поросший мхом, лежащий на устланном «шахматным» ковролином полу и встроенный в стену с перевернутыми по горизонтали колбами песочных часов.
Кэрролловский мир абсурда, игр со смыслом и языковой текучести оказался удивительно созвучен художественным поискам XX века. Его фантасмагорические образы вдохновляли мастеров, работавших на границе сна и яви.
На выставке представлены работы классиков книжной графики и современных художников: Геннадия Калиновского, Мая Митурича, Лидии Шульгиной, Виктора Чижикова, Павла Пепперштейна, Владимира Клавихо-Телепнева, Юрия Ващенко, Юлии Гуковой, Андрея Мартынова. Экспозиция объединяет редкие книжные издания, оригинальные иллюстрации, скульптуры и архивные материалы из частных собраний и музейных фондов.
— Выставка раскрывает многогранность личности Льюиса Кэрролла — не только как писателя, но и как одаренного математика, страстного путешественника и одного из пионеров художественной фотографии викторианской эпохи, — рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Государственного литературного музея «Дом И. С. Остроухова в Трубниках» Марина Красонова, выступавшая на вернисаже в образе Герцогини. — Большой раздел выставки посвящен его фотографическому наследию: посетители смогут увидеть редкие авторские снимки, работы его современницы Джулии Маргарет Кэмерон, а также портрет Алисы Лидделл — девочки, которая вдохновила писателя на создание сказки. Выставка продлится до 5 апреля 2026 года. Все это время будут проходить кураторские экскурсии и лекции.
СПРАВКА.
«Алиса в Стране чудес» — сказка английского математика, поэта, прозаика Чарльза Лютвиджа Доджсона, который написал ее под псевдонимом Льюис Кэрролл. Находчивость Алисы, ее желание навести порядок в зазеркалье и откровенная сатиричность в описании волшебного мира вызвали шквал реакций — часть критиков сочли произведение слишком имперским, другие усмотрели в нем пародию на королеву Викторию.