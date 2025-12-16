Путин поздравил Межведомственную комиссию по защите гостайны с 30-летием

Президент особо отметил кропотливую, востребованную деятельность по рассекречиванию архивных материалов, которые открывают новые, ранее неизвестные факты, помогают восстанавливать историческую правду. Путин подчеркнул, что важность задач, стоящих перед Межведомственной комиссией, требует от каждого из участников глубоких, основательных знаний, ответственного подхода к делу, неукоснительного выполнения своих обязанностей. Глава государства убежден, что комиссия и впредь будут достойно решать поставленные задачи на благо России и граждан.