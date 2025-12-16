Путин поздравил Межведомственную комиссию по защите гостайны с 30-летием

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны внесла большой вклад в обеспечение национальной безопасности страны, отметил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с 30-летием образования коллегиального органа.
«Поздравляю вас с 30-летием создания коллегиального органа — Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. За прошедшие годы комиссия накопила серьёзный опыт, существенно укрепила свой потенциал, внесла большой вклад в обеспечение национальной безопасности страны. При её координирующей роли были разработаны ключевые нормативные документы, обеспечивающие режим секретности, допуск граждан и организаций к государственной тайне», — говорится в телеграмме.
Президент особо отметил кропотливую, востребованную деятельность по рассекречиванию архивных материалов, которые открывают новые, ранее неизвестные факты, помогают восстанавливать историческую правду. Путин подчеркнул, что важность задач, стоящих перед Межведомственной комиссией, требует от каждого из участников глубоких, основательных знаний, ответственного подхода к делу, неукоснительного выполнения своих обязанностей. Глава государства убежден, что комиссия и впредь будут достойно решать поставленные задачи на благо России и граждан.
«Желаю участникам торжественного заседания всего самого доброго», — добавил президент.