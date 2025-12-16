Россиянам рассказали, как выбрать живую ёлку к Новому году

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору свежей живой елки к Новому году. Главным признаком качества они назвали зеленую, эластичную и слегка маслянистую хвою. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в беседе с Lenta.ru.
Специалисты советуют отказаться от покупки, если иголки пожелтели, ломаются или обильно осыпаются при встряхивании. Это говорит о том, что дерево срублено давно и быстро потеряет свой вид.
Перед покупкой важно попросить продавца снять упаковочную сетку. Это позволит оценить гибкость веток и общее состояние дерева. Свежая ель должна быть достаточно тяжелой, а ее ствол — без трещин.
Легкий вес часто свидетельствует о пересушенности дерева. Такая елка начнет осыпаться гораздо быстрее, что испортит праздничное настроение.
Что касается возврата купленной ели, то здесь есть важный нюанс. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин пояснил, что живую елку вернуть почти невозможно.
Живые растения входят в перечень товаров, не подлежащих обмену и возврату. Исключение составляет лишь случай явного брака, когда дерево изначально нежизнеспособно. Его слова приводит RT.
При этом большинство россиян, а именно 82%, получают удовольствие от подготовки к Новому году. Процесс приносит им радость и вдохновение, несмотря на общую усталость в декабре. Такие результаты опроса приводит «Царьград».