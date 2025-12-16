Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков отметил снижение числа обращений от героев СВО на прямую линию

Песков: обращений на прямую линию с Путиным о проблемах героев СВО стало меньше.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Обращений на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, связанных с острыми проблемами героев СВО, в этом году стало меньше, это означает, что работа по поддержке военнослужащих приносит свои плоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Проблемные вопросы наших героев СВО острые, их меньше стало. То есть это означает, что всё-таки работа ведется, и она приносит свои плоды. Где-то на пятом-шестом месте, наверное, эти вопросы. Здравоохранение — меньше стало», — сказал Песков журналистам, говоря о вопросах, которые поступают на прямую линию.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что от граждан поступает много обращений по социальной теме, в том числе по пособиям и помощи.

«Традиционны инфраструктурные вопросы, связанных с ипотекой много вопросов. И отдельно взятые, которые даже трудно уложить в какие-то кластеры», — добавил Песков.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше