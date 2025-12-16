Ричмонд
Патриарх Кирилл заявил о потрясении из-за безбожных купюр в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против удаления христианских символов с российских банкнот, комментируя потрясшую общество историю с новым дизайном 500-рублевой купюры. Он также поднял вопрос о взглядах людей, принимающих соответствующие решения. Слова передали в пресс-службе РПЦ.

«В этом году общество потрясла история с новым дизайном 500-рублевой купюры, где не предусмотрены привычные уже нескольким поколениям изображения государя Петра Великого и Соловецкой обители… Какого рода идеологией вооружаются люди, для которых изображение святынь русского православного народа — государствообразующего народа нашей страны — является нежелательным?» — возмутился патриарх на ежегодном собрании Московской городской епархии. Его слова передала пресс-служба РПЦ на своем сайте.

Патриарх напомнил, что Россия на протяжении веков формировалась как страна с христианской культурой, и призвал учитывать это при работе над государственными символами и официальной символикой. Он выразил мнение, что вытеснение религиозных образов из публичного пространства воспринимает как попытку обесценить христианское прошлое России и ослабить связь общества с духовной традицией. По его словам, такое отношение к святыням затрагивает чувства миллионов верующих.

В своем выступлении патриарх отдельно сослался на недавнюю инициативу Банка России по изменению дизайна 500-рублевой банкноты. Осенью Центральный банк предложил убрать с нее изображение памятника Петру I в Архангельске и Соловецкого монастыря и заменить их другими видами российских городов. Действующая купюра с видами Севера и Соловков была введена в обращение в 1990-х годах и считается одной из наиболее узнаваемых банкнот.

Ранее в России уже поднималась тема защиты религиозной символики: ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о штрафах до 300 тысяч рублей за изображение храмов без крестов в рекламе и на товарах. Кроме того, 412 депутатов нижней палаты поддержали инициативу о закреплении крестов в описании Государственного герба РФ, подчеркивая недопустимость «обезличивания» святынь.

