Патриарх Кирилл заявил о потрясении из-за безбожных купюр в России

Патриарх напомнил, что Россия на протяжении веков формировалась как страна с христианской культурой, и призвал учитывать это при работе над государственными символами и официальной символикой. Он выразил мнение, что вытеснение религиозных образов из публичного пространства воспринимает как попытку обесценить христианское прошлое России и ослабить связь общества с духовной традицией. По его словам, такое отношение к святыням затрагивает чувства миллионов верующих.