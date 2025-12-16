ФИФА назвала лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего парижского клуба «Пари Сен-Жермен» Усмана Дембеле лучшим игроком 2025 года. Церемония вручения премии прошла в Дохе во вторник, 16 декабря.
В минувшем сезоне Дембеле в составе ПСЖ получил титул чемпиона и завоевал Кубок Франции. Также футболист выиграл Лигу чемпионов, по итогам сезона получив титул лучшего игрока.
Кроме того, ФИФА признала форварда лучшим бомбардиром французского чемпионата за забитые 25 голов. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач.
В тот же день ФИФА признала Джанлуиджи Доннарумму, вратаря «Манчестер Сити» и сборной Италии, лучшим голкипером 2025 года. Голкипер в сезоне 2024/25 также выступал за «ПСЖ». Он помог парижской команде завоевать четыре трофея, включая победу в Лиге чемпионов.
В мае аргентинец Лионель Месси был признан лучшим футболистом за всю историю по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Кроме Месси, в первую тройку рейтинга вошли легендарные бразилец Пеле и аргентинец Диего Марадона.